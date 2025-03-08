Яке покарання загрожує українцям, які керують авто після позбавлення прав

За таке порушення на водія можуть накласти штраф у розмірі 20 400 гривень.

В Україні керування транспортним засобом після позбавлення водійських прав є порушенням, що тягне за собою значні штрафи.

Про це повідомило видання Факти ICTV.

Якщо водій, якого позбавлено прав, знову сідає за кермо, йому загрожує штраф. Згідно зі статтею 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за таке порушення накладається штраф у розмірі 20 400 гривень (1 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Важливо, що водій, якому встановлено тимчасове обмеження у праві керування, може отримати позбавлення прав на строк від трьох до шести місяців. У разі повторного порушення штраф збільшується до 40 800 гривень, а також можливе позбавлення прав на строк від 5 до 7 років.

Загалом, для водія, що керує авто без прав, передбачено такі штрафи:

за відсутність документів, що надають право керувати — 3 400 гривень;

за відсутність документів на авто — 425 гривень;

за їзду після позбавлення прав — 20 400 гривень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як уникнути отримання штрафів за порушення, скоєні новими власниками авто.

Читайте також: