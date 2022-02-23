Яке вживане авто можна придбати на ринку Латвії до 2 тисяч доларів

Яке вживане авто можна придбати на ринку Латвії до 2 тисяч доларів

Автомобільний ринок Латвії має багато непоганих варіантів.

Автомобільний ринок Латвії не такий великий, як Польщі або Німеччини, але знайти там непогане авто за розумні гроші таки можна.

ТСН.Авто підготував для вас добірку найкращих автомобільних варіантів до 2 тисяч доларів.

Hyundai Getz

Розпочнемо з практично народного автомобіля в Україні – Hyundai Getz 2006 року. За автомобіль з пробігом 210 тисяч кілометрів дилери просять 1350 доларів (приблизно 37 800 грн). Під капотом у нього непоганий дизельний двигун – на 1.5 літра та звичайна механічна коробка передач. Автомобіль має невеликі габарити та досить дешевий в обслуговуванні.

Lexus IS

Далі у нас представник японського середнього класу – Lexus IS 1999 року. Автомобіль проїхав європейськими дорогами 280 тисяч кілометрів. За нього доведеться викласти 1400 доларів (приблизно 39 200 грн). Він має традиційний бензиновий двигун – на 2 літри та надійну АКПП. Це авто хоч і стареньке, але має багато опцій та досить цікавий дизайн.

Volkswagen Passat

Звісно ми не могли забути про найпопулярніший автомобіль на європейському ринку – Volkswagen Passat 2006 року випуску. За 1650 доларів (приблизно 46 200 грн) ви отримаєте автомобіль з дуже великим пробігом у 470 тисяч кілометрів. Та найголовніше те, що попередній власник зробив капітальний ремонт усіх загальних агрегатів, тому на ньому ще без проблем можна проїхати багато тисяч кілометрів. Під капотом у нього найнадійніший дизельний двигун – на 2 літри та АКПП.

Opel Zafira

Звичайний сімейний автомобіль – Opel Zafira 2008 року. Цей непоганий мінівен з пробігом у 202 тисячі кілометрів коштує 1700 доларів (приблизно 47 600 грн). Автомобіль оснащено дизельним двигуном – на 1.9 літра та практичною “механікою”. Для великої сім’ї – авто ідеальне. Також, обслуговувати його не дорого та просто.

Volvo S60

Ну і наостанок, шведське бізнес авто – Volvo S60 2004 року. За нього з пробігом у 290 тисяч кілометрів, майбутньому власнику доведеться викласти 1900 доларів (приблизно 53 200 грн). Двигун у нього дизельний – на 2.4 літра та АКПП. Купуючи таке авто, треба його добре перевіряти на СТО, адже ремонтувати Volvo досить не дешево.

Нагадаємо, який вживаний автомобіль можна придбати на ринку Литви до 2 тисяч доларів.