Яке вживане авто можна придбати на ринку Німеччини до 2 тисяч доларів

Цікавих автомобілів багато, але більшість із них має базові комплектації.

Багато хто чув, що в Європі можна відшукати недорогі та непогані авто і в якомусь сенсі – це правда. Та все залежить від того, з чим порівнювати. Якщо порівняти наш автомобільний ринок з європейським, то стає зрозуміло, що там авто набагато дешевше, але не забувайте, що там до машин ставляться, як до речі, а не як до інвестиції, тому дуже часто, машини не в дуже гарному стані, від цього і низька ціна.

ТСН.Авто підготував для вас, добірку найкращих автомобільних варіантів до 2 тисяч доларів на ринку Німеччини.

Volkswagen Lupo

Розпочнемо з досить цікавого малюка – Volkswagen Lupo. За цей автомобіль 2003 року з пробігом 155 тисяч кілометрів, дилер просить 1020 доларів (приблизно 28 600 грн). Автомобіль з опцій має лише кондиціонер, але для комфортного пересування містом інколи і цього достатньо. Під капотом у нього досить потужний двигун – на 1,4 літра – та проста механічна коробка передач. Тому з обслуговуванням проблем не буде.

Suzuki Swift

Далі ще один невеличкий автомобіль, який не часто можна побачити на дорогах – Suzuki Swift 2002 року випуску. За 1350 доларів (приблизно 37 800 грн) ви отримаєте авто з пробігом 91 тисяча кілометрів. Найголовніше те, що автомобіль має економний двигун – на 1 літр та автоматичну коробку передач. Тож, для водія початківця ідеальне авто. Також, для палких літніх днів в машині передбачено кондиціонер.

Volkswagen Golf

Цей автомобіль реклами не потребує. Перед вами легендарний Volkswagen Golf. Авто 2000 року коштує 1450 доларів (приблизно 40 600 грн). За своє життя Golf вже “набігав” європейськими дорогами 136 тисяч кілометрів. Під капотом у нього двигун – на 1,4 літра та МКПП. Надійний автомобіль за невеликі кошти.

Seat Ibiza

Цей автомобіль дуже популярний на нашому ринку – Seat Ibiza 2007 року. За авто з пробігом 150 тисяч кілометрів доведеться заплатити 1600 доларів (приблизно 44 800 грн).Під капотом у нього так само, простий та надійний двигун – на 1,4 літра – та звичайна перевірена часом механічна коробка передач. Автомобіль популярний, тож запчастини знайти на нього можна без проблем.

Suzuki Alto

І наостанок популярне авто на європейському ринку – Suzuki Alto 2005 року. Автомобіль має 120 тисяч кілометрів пробігу та продається за 1650 доларів (приблизно 46 200 грн). Це авто люблять за його простоту та невеликі габарити, тож з парковкою проблем виникати не буде. Його оснащено двигуном – на 1,1 літра та звісно традиційною “механікою”. Ну із комплектації ви отримаєте кондиціонер, який працює, та електропакет.

Автомобілі хоч і з досить скромною комплектацією, але коштують небагато та загальну функцію особистого транспорту виконують без проблем.

Нагадаємо, який вживаний автомобіль можна придбати на ринку Польщі до 2 тисяч доларів.