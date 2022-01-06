Яке вживане авто можна придбати на ринку Польщі у 2022 році

Не дивлячись на кризу, непогане авто ще можна придбати у Польщі.

Українські водії частіше віддають перевагу автомобілям з-за кордону. Більшість їх привозять саме з Польщі. Та через дефіцит нових авто, ринок машин дуже змінився. Знайти гарне авто за невеликий кошт дуже не просто.

Автомобільний блогер з Youtube-каналу VASYL SERVICE показав, яке авто можна обрати на ринку Польщі.

Розпочнемо з популярного автомобіля, який частенько можна було побачити на українських дорогах у статусі “євробляхи” – Volvo S60. Автомобіль 2007 року з пробігом 234 тисячі кілометрів коштує 4 300 євро (приблизно 129 000 грн). Тут ви отримаєте дизельний двигун на – 2.4 літра з автоматичною коробкою передач. Автомобіль надійний та добре підійде для великої сім’ї. Шкіряний салон, підігрів сидінь та клімат-контроль, все це є серед опцій.

Наступний, гарний автомобіль для початківців – Opel Corsa 2018 року. Таке авто з двигуном на – 1.4 літра та вже встановленим ГБО коштує 8 250 євро (приблизно 247 500 грн). Пробіг у цього авто 161 тисяча кілометрів, що не так і багато, як для автомобіля з Європи. Коробка передач – механічна, тому проблем з нею точно не буде. Хоч у автомобіля і невеликі габарити, але салон просторий та зручний.

Далі ще один невеличкий автомобіль – Skoda Fabia 2017 року. Таке авто дуже популярне в службах таксі та каршерінгу. Машина з пробігом 142 тисячі кілометрів коштує 8 900 євро (приблизно 267 000 грн). Двигун звичайний на - 1 літр та вже має ГБО від попереднього власника. Коробка передач також механічна та безпроблемна. Комплектація звичайна, але має всі потрібні опції для комфортного пересування містом.

Тепер розглянемо один з самих популярних кросоверів на наших дорогах – Kia Sportage 2018 року. На одометрі цього авто – 94 тисячі кілометрів, а просять за нього – 22 800 євро (приблизно 684 тисячі грн). Під капотом у нього надійний дизельний двигун на – 1.6 літра, який працює у парі з АКПП. Комплектація не дуже “багата”, але є все необхідно для сучасного водія.

І на останок, більш дорожчий сегмент – Audi A6 2015 року. Автомобіль вже пробіг європейськими дорогами 112 тисяч кілометрів і коштує він – 25 000 євро (приблизно 750 тисяч грн). Двигун звичайний – турбована четвірка на 1.8 літра з автоматичною коробкою передач. Шкіряний салон, підігрів сидінь та давачі світла й дощу це далеко не всі опції авто. Та пам’ятайте, що таку машину можна купляти лише після повної перевірки на сервісі.

Автомобілі в більшості знаходяться у дуже непоганому стані, тому можна знайти для себе непоганий варіант, але пам’ятайте, що через дефіцит нових авто самі європейці також полюють за вигідними пропозиціями на ринку вживаних авто.

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