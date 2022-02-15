Яке вживане авто можна придбати на ринку США до 2 тисяч доларів

На автомобільному ринку США можна без проблем обрати недороге авто.

Вже мабуть всі знають, що з США можна привезти недороге бите авто, відновити його і далі спокійно собі їздити. Та мало хто замислювався над тим, на чому їздять самі американці.

ТСН.Авто підготував для вас добірку найцікавіших автомобільних варіантів до двох тисяч доларів (приблизно 56 000 грн). Всі авто було підібрано на дошці приватних оголошень США cars.com.

Розпочнемо з найдешевшого варіанта – Ford Escort 2000 року випуску. Коштує такий старигань усього 900 доларів (приблизно 25 200 грн). За ці гроші майбутній власник отримає трохи іржавий кузов та понівечений салон і це не дивно, адже авто вже проїхало 288 тисяч кілометрів. Та не дивлячись на це, авто на ходу, має АКПП на 4 передачі та непоганий двигун – на 2 літри.

Тепер роздивимось дуже популярний американський мінівен – Chrysler Voyager 2001 року. Це авто ви точно бачили в багатьох фільмах, а це тому, що коштує воно 1600 доларів (приблизно 44 800 грн). За ці гроші ви отримуєте дуже багато машини, яка проїхала 196 тисяч кілометрів. В неї без перебільшення поміститься вся ваша сім’я та ще й залишиться місця для багажу та домашніх тварин. Під капотом у нього двигун – на 2.4 літра та АКПП на 3 передачі, так, про економічність можна забути.

Ще один популярний автомобіль – Volvo V70 XC 2001 року. Цей автомобіль дуже люблять американські матусі, адже тут дуже великий багажник. Тож, в нього можна вмістити всі покупки, дитячі речі та все необхідне. Коштує він з пробігом 260 тисяч кілометрів 1790 доларів (приблизно 50 120 грн). Двигун також – на 2.4 літра, але тут вже АКПП на 5 ступенів, тож, шведи подбали за витрату пального. Також, це авто оснащено системою повного приводу.

Ось ми дійшли до практичного авто – Jeep Grand Cherokee 2007 року. Щоб там не казали, але у США дороги також не ідеальні, тому, позашляховик стане у нагоді. Коштує він з пробігом у 265 тисяч кілометрів 1995 доларів (приблизно 55 860 грн). Тут кузов у досить поганому стані, але попередній власник подбав про технічну складову, тож, можна сідати за кермо та їхати куди треба. Під капотом стандартний V6 – на 3.7 літра та АКПП на 5 передач. А повний привод дозволить наступному власнику покататись навіть бездоріжжям.

На останок дуже цікавий та раніше бажаний автомобіль – Mitsubishi Eclipse GT 2000 року. За нього власник просить 2 000 доларів (приблизно 56 000 грн). Пробіг 245 тисяч кілометрів, але зберігся автомобіль непогано. Під капотом у нього V6- на 3 літри та АКПП на 4 передачі. Машина доволі швидка, гарна та культова.

Тож, американці можуть без проблем обрати для себе непоганий автомобіль за невеликі гроші.

Нагадаємо, що можна придбати на автомобільному ринку України до 6 тисяч доларів.