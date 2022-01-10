Яке вживане авто придбати на ринку Естонії 2022 року

Ціни на авто в Естонії набагато нижче, ніж в інших європейських країнах.

Щоб придбати недороге та якісне авто, наші автомобілісти найчастіше відправляються за кордон та шукають його там. В європейських країнах ціни на авто набагато нижчі, ніж у нас, і є можливість знайти непоганий варіант за помірний цінник.

Автомобільний блогер на своєму Youtube-каналі Car_Man провів огляд вживаних авто в Естонії.

Розпочнемо з надійного малюка – Honda Jazz 2003 року. За таке авто з двигуном на 1.3 літра просять лише 700 євро (близько 21 000 грн). Він вже пробіг 200 тисяч кілометрів. Звісно, очікувати на ідеальний стан за такі гроші не варто, але авто на повному ходу, має звичайну та безпроблемну механічну коробку передач та все необхідне для пересування містом.

Тепер автомобіль більшого розміру – Ford Mondeo 2001 року. Автомобіль з пробігом 380 тисяч кілометрів та у кузові універсал коштує 900 євро (близько 27 000 грн). Під капотом у нього ресурсний двигун на 2.5 літра, який працює з механічною коробкою передач. Салон тут хоч і трохи брудний, але шкіряний та цілий. Також великий багажник стане перевагою для деяких водіїв.

Mazda 6 2005 року – свого часу дуже популярний автомобіль. Машина, яка вже проїхала 150 тисяч кілометрів, коштує 1 000 євро (близько 30 000 грн). Тут все просто – надійний двигун на 1.8 літра, механічна коробка передач і кондиціонер. В таких авто що менше функцій, то краще. Також всі знають, що Mazda дуже піддається корозії, тому будьте готові, що автомобіль має трошки іржі на арках та низах дверей, але тому й ціна відповідна.

Далі подивимося на Dacia Logan 2008 року. Автомобіль з дизельним двигуном на 1.5 літра коштує 1 100 євро (близько 33 000 гривень). Комплектація також базова: механічна коробка передач, кондиціонер і більше нічого. Та тут вже майбутній власник знає, на що йде. Машина дуже дешева в обслуговуванні й ідеально підходить для таксі та каршерінгу.

І наостанок Dacia Duster 2012 року. За автомобіль з пробігом 320 тисяч кілометрів дилери просять 3 700 євро (близько 111 000 грн). Двигун тут також на 1.5 літра, якому допомагає МКПП. Звичайний тканинний салон, кондиціонер та підігрів сидінь. Та цей автомобіль має велику перевагу – високий кліренс. Тому на ньому можна без проблем поїхати як на дачу, так і покататися поганеньким асфальтом.

Ціни в Естонії дуже привабливі, та треба зазначити, що автомобілі далеко не в ідеальному стані, хоча їздити на них можна без проблем.

Нагадаємо, який вживаний автомобіль можна придбати в Німеччині 2022 року.