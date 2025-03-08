Які автівки найшвидше піддаються корозії: оприлюднено список

Іржа суттєво ослабляє всі елементи, які вражає, що робить їх менш надійними і в цілому знижує рівень безпеки машини.

Корозія кузова та деталей – одна з найскладніших проблем, які можуть виникнути з вашим автомобілем. Це не просто естетичний недолік. Іржа суттєво ослабляє всі елементи, які вражає, що робить їх менш надійними і в цілому знижує рівень безпеки машини.

Водії та автоексперти на власному досвіді переконались, що деякі моделі страждають від іржі сильніше за інші. Причиною тому може бути неправильна антикорозійна обробка кузова чи конструктивні недоліки. Видання "Твоя машина" назвало п’ять моделей, які іржавіють швидше за всіх.

Ford Focus II (2004–2011)

Слабкі місця: пороги, колісні арки, кришка багажника

Свого часу другий Ford Focus здобув неабияку популярність серед водіїв завдяки своїм вдалим характеристиками. Але досить швидко вони виявили недолік, який всі їх перекреслив – авто дуже швидко іржавіло. Найбільші проблеми у Ford Focus II виникають із порогами та арками. У цих місцях антикорозійний захист виявився слабким. Без додаткової обробки осередки глибокої іржі на кузові з’являлись уже за 5-7 років.

Opel Astra H (2004–2014)

Слабкі місця: передні крила, нижні частини дверей, днище

І знову популярна модель з безліччю вдалих інженерних рішень і поганою стійкістю до корозії. Найчастіше іржа вражає передніх крила Opel Astra H, звідки поширюється на двері. Днище, яке постійно контактує з вологою та солями, теж виявилось не стійким до корозії. Все це значно знижує довговічність цього в іншому непоганого авто.

Nissan Almera Classic (2006–2012)

Слабкі місця: арки, пороги, передні лонжерони

У нульових майже все, що сходило з конвеєра Nissan, мало проблеми з оцинковкою кузова. Чи не найбільш показним прикладом стала модель Almera Classic. Вистачало всього кількох років експлуатації, щоби на машині з’явились плями іржі. Особливо помітною проблема бул на порогах – в тих їх ділянках, які контактують з протиожеледицевими реагентами взимку.

Chevrolet Aveo (2003–2015)

Слабкі місця: арки, крила, двері

Chevrolet Aveo – один із найдоступніших автомобілів свого часу. Значною мірою завдяки використанню дешевших і менш якісних матеріалів. Зокрема, через неякісний метал. Зварні шви на Aveo були погано захищеними від вологи, а фарбове покриття недостатньо міцним. Результат: крила та арки починали покриватись корозією практично одразу.

Renault Logan (2005–2019)

Слабкі місця: капот, днище, задні арки

За цією моделлю закріпилась слава "вічного" авто. Але у ті роки виробник чомусь вирішив обрати нестійкий до іржі метал для виготовлення кузова. Першими почали стикатись з проблемами машини, які експлуатували в умовах високої вологості. На тих з них, які одразу не відправляли на антикорозійну обробку одразу, іржа поширювалась дуже швидко і глибоко вражала кузов.

Як вберегти кузов авто від іржі

Навіть якщо вам попалось вразливе до корозії авто, ви все одно можете захистити його, вживши правильних заходів. Ось що потрібно робити, щоби знизити ризик розвитку іржі:

регулярно мийте авто, особливо після зимового сезону, коли воно контактує з реагентами на дорогах;

обробляйте антикорозійними засобами пороги, арки та інші вразливі місця;

перевіряйте дренажні отвори, в яких часто скупчується волога, і за потреби протирайте їх;

вчасно усувайте відколи та подряпини на кузові.

І не забувайте ретельно перевіряти перед купівлею стан вживаного авто. Продавці вміють ховати сліди корозії, і ви можете отримати на додачу до покупки ще купу проблем та дорогий ремонт.

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