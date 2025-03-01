Які авто з пробігом не бажано купувати - поради водіям

Покупка вживаного автомобіля — це завжди ризик. Незважаючи на привабливі ціни, вживані машини можуть мати приховані дефекти, які згодом обернуться великими витратами. Придбати надійний автомобіль можна, але для цього потрібно знати, на які марки та моделі звертати менше уваги. Далі ми розглянемо, які авто з пробігом краще не купувати, а також на що звертати увагу при виборі.

Про це пише ТСН.

Авто з великим пробігом

Вибір авто з високим пробігом — це завжди компроміс. Навіть якщо машина виглядає добре, на великих пробігах все залежить від того, як її обслуговували. Багато машин після 150-200 тисяч км можуть мати серйозні проблеми з двигуном, трансмісією та іншими ключовими компонентами. Крім того, більшість автомобілів після такого пробігу потребують дорогого ремонту.

Особливо варто остерігатися моделей, у яких пробіг понад 300 тисяч км, оскільки їхнє технічне обслуговування і ремонт можуть перевищити вартість самого авто.

Авто з проблемною репутацією

Не всі автомобілі мають однакову надійність. Деякі марки мають репутацію машин, які частіше ламаються або потребують дорогого ремонту. Наприклад, старі моделі автомобілів таких марок, як Volkswagen (особливо дизельні версії до 2010 року), Ford та BMW (особливо моделі 3-ї серії старше 2005 року), можуть мати великі проблеми з електронікою, трансмісією і підвіскою.

Покупка авто від цих марок з великим пробігом може обернутися великими витратами на ремонти і заміну витратних матеріалів. Тому перед покупкою авто з пробігом варто звернутися до відгуків автовласників та професійних механіків.

Авто після аварій або з серйозними ушкодженнями

Автомобілі, які зазнали серйозних пошкоджень у ДТП, часто маскуються під гарний стан. Проте вони можуть мати приховані дефекти, такі як проблеми з кузовом, нерівномірне зношення коліс або неполадки в системах безпеки, таких як подушки безпеки.

Особливо небезпечні автомобілі з пробігом, у яких була серйозна аварія, що торкнулась основних конструкцій. Не завжди вдається оцінити масштаби пошкоджень, тому перед покупкою варто перевірити історію авто та за можливості пройти машину через сервіс для перевірки на предмет прихованих дефектів.

Моделі з проблемною електронікою

У сучасних авто велика кількість електронних систем контролює роботу двигуна, коробки передач, системи безпеки та навіть клімат-контролю. У разі виходу з ладу однієї з таких систем ремонт може бути дуже дорогим.

Моделі з проблемною електронікою, як, наприклад, деякі авто Audi чи Mercedes-Benz старших моделей, можуть мати серйозні проблеми, особливо якщо вони мають багато пробігу. При покупці таких машин важливо перевірити всю електроніку, а також оцінити, чи були проблеми з заміною дорогих комплектуючих.

Авто з поганою історією обслуговування

Купівля авто без історії обслуговування або без гарантій, що автомобіль проходив регулярне технічне обслуговування, — це великий ризик. Якщо автомобіль мав багато власників або ніколи не проходив техогляд, це може свідчити про серйозні приховані проблеми.

Деякі власники можуть ігнорувати регулярне обслуговування або змінювати лише найнеобхідніші деталі. Тому важливо переконатися, що авто має повну і прозору історію обслуговування, а також, що всі запчастини і витратні матеріали були замінені вчасно.Моделі з надмірно низькою ціноюЯкщо авто пропонується за значно нижчою ціною порівняно з ринковою вартістю, це має бути сигналом до обережності. Часто низька ціна може приховувати серйозні проблеми з двигуном, трансмісією, підвіскою або кузовом. Щоб уникнути покупок, які приведуть до великих витрат, завжди варто запитувати про причину такої низької ціни.

Важливість перевірки технічного стану

Незалежно від марки і моделі, важливо ретельно перевірити технічний стан автомобіля. Краще звернутися до професіонала, щоб той оцінити стан кузова, ходової частини, двигуна і коробки передач. Технічний огляд допоможе виявити приховані дефекти, які можуть виявитися серйозною проблемою в майбутньому.

При покупці автомобіля з пробігом важливо не тільки дивитися на його зовнішній вигляд, а й ретельно перевіряти його технічний стан та історію. Обираючи авто, не варто економити на перевірках і експертизі, оскільки неправильний вибір може призвести до великих витрат на ремонт. Пам'ятайте, що часто вигідна ціна за вживане авто може бути обманом, якщо виявиться, що машина має серйозні приховані дефекти.

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