Які автомобілі було придбано державою через систему Prozorro 2021 року

Які автомобілі було придбано державою через систему Prozorro 2021 року

Деякі з придбаних автомобілів викликають питання.

Податки, які українці сплачують, розраховані не лише на облаштування нашої країни, а і на різні державні закупівлі. Для того, щоб уникнути корупції, було запущено спеціальний сервіс під назвою “Prozorro”. Саме на ньому кожен охочий може подивитись, як держоргани витрачає бюджетні кошти.

Сьогодні нас цікавить автопарк. 2021 року було придбано 4 970 легкових автомобілів на 3,6 млрд грн. Про це повідомляє видання Dozorro.

Бестселером серед закупівель став Renault Duster. Їх придбали 1 221 автомобілів, тобто 24,6% від загальної кількості. Нічого дивного, адже Duster – це невеличкий та бюджетний позашляховик, який підходить для багато чого. Він недорогий у обслуговуванні та досить надійний. Найбільше їх придбали для потреб Національної поліції – 575 авто. Їх планують використовувати для спеціальних призначень, тому їх додатково обладнано світлодіодною панеллю з проблисковими маячками, гучномовцем, радіостанцією для рацій та сейфом.

Наступний популярний автомобіль серед можновладців України – це Toyota Corolla. За минулий рік їх придбали 291 одиницю. Тут також більшість пішла до Національної поліції – 250 автомобілів. 7 Toyota Corolla поїхали до Полтавської міської ради, а ще 6 до — Офісу Генерального прокурора. Автомобіль хоч і невеликий, але надійний, практичний та має всі необхідні опції.

Тепер перейдемо до 3 місця за продажами - Mitsubishi L200. Їх 2021 року придбали 242 штуки. Тут вже поліція не зазіхала на більшу частину повнопривідних пікапів. 57 авто замовило для себе Державне агентство лісових ресурсів України, а ще 54 придбав ТОВ “Оператор газотранспортної системи України”.

Четверте місце у Prozorro посіла модель Kia Sportage. Це авто можна з впевненістю назвати народним кросовером, адже ціна тут повністю співпадає з якістю. Таких авто придбали – 220 екземплярів. Тут знову у “гру” вступає Національна поліція. Вони придбали 147 автомобілів. По 10 Kia Sportage купили для СБУ і ПрАТ “Укргідроенерго”, ще 6 для себе забрала прокуратура.

Ну і наостанок п’ятірку замикає Ford Transit. Таких авто було придбано 209. З них – 65 автомобілів спецпризначення Нацполіції, 60 оперативних інкасаторських машин для АТ “Ощадбанк” і 45 авто спецпризначення Національної гвардії України.

Як бачимо, що більшість придбаних автомобілів за останній рік були призначені для забезпечення безпеки в нашій країні. Та серед них траплялися доволі незвичайні купівлі. Наприклад, нещодавно придбали Mercedes-Benz V-Class AVANTGARDE для автопідприємства з обслуговування Одеської обласної ради та обласної державної адміністрації. Коштує таке авто 3.3 мільйони гривень. Та навіщо таке коштовне авто державному підприємству так ніхто і не відповів.

Тож, кожен охочий може зареєструватися в системі Prozorro та спостерігати за коштами платників податків.

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