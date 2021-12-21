Які автомобілі користувалися особливою популярністю у крадіїв в 2021 році: названо п’ять машин

Land Rover Range Rover вже третій рік поспіль знаходиться у зоні ризику викрадення.

Викрасти автомобіль можна будь-який і будь-де. Все що може зробити його власник – це виграти час встановлюючи різні охоронні системи та сподіватись, що злочинцю просто набридне “гратися” з блоками автомобіля.

Тож, ТСН.Авто підготував для вас перелік автомобілів, які більше за інших “до смаку” крадіям.

Land Rover Range Rover – цей автомобіль вже вкотре попадає у трійцю самих улюблених автомобілів злодіїв в Україні. Тут немає нічого дивного, авто дороге, гарне та дуже популярне серед водіїв. Також, якщо продати автомобіль не вийде – не біда, запчастини коштують дуже багато і крадій завжди буде у виграші.

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Як показала статистика не тільки водії люблять Toyota Land Cruiser, злочинці також не цураються покататися на рамному позашляховику. Автомобіль дуже непогано себе показує на бездоріжжі, але при цьому дуже комфортний і на дорогах загального користування. Тож, на тіньовому ринку такий автомобіль продати зовсім не проблема.

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Ще один дуже популярний автомобіль - Toyota Camry. Всі знають, що цей автомобіль – це справжня надійність прямісінько з Японії. Таких авто дуже багато на дорогах України, тож попит у викрадачів великий. Людей цікавлять, як самі автомобілі так і запчастини. Тож, якщо ви замовили зі США таке авто та підшукуєте деталі на вторинному ринку – будьте дуже обачними, адже вони можуть виявитися краденими.

toyota.ua

Kia Optima – дуже популярне авто на аукціонах у США. Люди їх приганяють до нас, кілька місяців ремонтують, а потім який злодій їх викрадає. Все це тому, що система безпеки Kia дуже слабенька. Якщо у вас саме таке авто, тоді радимо гарненько замислитись, як захистити свого “залізного друга”.

motor.ru

І наостанок непоганий кросовер Volkswagen Tiguan. Таких авто також дуже багато на дорозі України. Викрадачі більше задивляються на європейські версії, адже їх продати можна дорожче, але зі США пропозицій більше. Багато автомобілів швидко розбирають та продають по-агрегатно.

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Нагадаємо, як вберегти свій автомобіль від викрадення: схеми зловмисників та поради водіям.