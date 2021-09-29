Фахівці назвали автомобілі, які мають найбезпечніші задні сидіння

Вони оцінювали тільки нові автомобілі.

Сучасні технології зробили автомобілі безпечнішими, ніж будь-коли. Вони допомагають контролювати рух машини та захищають людей всередині.

Проте ці функції переважно оцінюють тільки у допомозі водію та безпеці передніх сидінь. Тому організація Consumer Reports вирішила перевірити нові автомобілі на безпеку задніх сидінь.

Фахівці оцінювали, зокрема, їхні можливості, пристосування до дитячого крісла, підголівники, наявність сповіщень про ремені безпеки та незачинені двері.

CR виявили, що загальна безпека задніх сидінь не є великим пріоритетом для багатьох виробників.

"Заднє сидіння має враховувати всі види пасажирів, які там сидять, від немовлят та підлітків до дорослих та пасажирів усіх вікових категорій. Але наш аналіз показує, що багато автовиробників не ставлять ті ж засоби безпеки ззаду, що і спереду", - повідомили в організації.

Зазначається, що лише близько 40 відсотків нових автомобілів мають обмежувачі навантаження на задні сидіння. 30% оснащені нагадуванням про ремені безпеки. І трохи більше 25 відсотків мають бічні подушки безпеки.

Оцінюючи 35 нових автомобілів, розділених на 2021 та 2022 модельні роки, Consumer Reports створили список найкращих та найгірших авто у безпеці задніх сидінь.

Consumer Reports

Жоден автомобіль не отримав ідеального балу, але мінівен Toyota Sienna зайняв найвищу позицію в 2021 році, отримавши оцінку 69. Він має або хороші, або дуже хороші бали у всіх категоріях. Найгіршою моделлю 2021 року стала Genesis G80, яка отримала всього 24 бали.

Consumer Reports

Серед моделей 2022 року було оцінено лише 10 автомобілів. Список очолив Nissan Pathfinder з оцінкою 66 через хороші, дуже хороші бали та єдиний відмінний рейтинг підголівників. Volkswagen Taos зайняв останнє місце з оцінкою 31.

Consumer Reports

Раніше повідомлялося, що електрокар Volkswagen отримав престижну нагороду за безпеку.

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