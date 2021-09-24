Які автомобілі найкраще підійдуть для високих та низьких водіїв: складено список

Які автомобілі найкраще підійдуть для високих та низьких водіїв: складено список

Також тут є машини, які не рекомендується купувати.

Фахівці склали список найкращих та найгірших автомобілів для високих та низьких водіїв.

Відповідне дослідження провели експерти Consumer Reports.

Так, для дослідження видання опитало автомобілістів зі зростом від 156 до 189 см. Вони оцінювали комфортність сидіння, зручність позиції на робочому місці водія, посадку і висадку в салон.

На подив деякі з моделей завдяки грамотному компонуванню салону і розвиненому регулюванню виявилися однаково зручними як для високих, так і для низьких людей. Але є також машини однаково незручні для обох категорій водіїв.

Отже, десятьма кращими автомобілями для високих водіїв назвали: BMW 7-Series , Porsche Cayenne , BMW X7 , Audi Q7 , Honda Pilot , Genesis G90 , Volvo XC90 , BMW X5 , Audi A8 , Range Rover .

Associated Press

Десять найгірших автомобілів для високих водіїв: Mazda MX-5, Toyota Tacoma, Toyota Supra, Porsche 718 Boxster, Jeep Gladiator, Chevrolet Bolt, Hyundai Veloster, Polestar 2, Jeep Wrangler, Honda Insight.

media.chevrolet.com

Найкращі автомобілі для низьких водіїв: Subaru Forester , BMW 7-Series , Lexus ES , Volvo XC90 , Subaru Outback , BMW X5 , Lexus RX L , Volkswagen Tiguan , Honda Odyssey і BMW X3 .

Найгірші автомобілі для низьких водіїв: Mazda MX-5 Miata, Jeep Wrangler, Chevrolet Camaro, Toyota Tacoma, Jeep Gladiator, Mitsubishi Mirage, Chevrolet Colorado/GMC Canyon, Jeep Renegade, Ford F-150 і Nissan Titan.

motor1.com

Додамо, Comsumer Reports обмовляється, що в деяких машинах комфорт водія досягається ціною простору для задніх пасажирів, тому, якщо ви часто їздите з сім'єю, в критерії вибору машини слід додати і комфорт для пасажирів (в цьому рейтингу він не врахований).

Раніше американські фахівці назвали найбільш надійні нові автомобілі 2021-го модельного року.

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