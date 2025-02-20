Які автомобілі не можна буксирувати: ці помилки можуть коштувати вам двигуна

Жоден автомобіліст не застрахований від того, що його авто може зламатися в самий невідповідний момент.

Поломка автомобіля на дорозі — неприємна ситуація, з якою може зіткнутися кожен водій. Проте буксирування не завжди є безпечним рішенням. У деяких випадках це може призвести до серйозних поломок двигуна, трансмісії або навіть електросистеми авто.

Про це пише Avtosota.

Буксирування заборонене за правилами дорожнього руху, якщо:

автомобіль знаходиться на автомагістралі – у цьому випадку можна лише евакуювати машину;

в авто зламано гальма – без справної гальмівної системи буксирування небезпечне;

вийшов з ладу кермовий механізм, що унеможливлює керування;

пошкоджена трансмісія – буксирування може спричинити серйозні поломки двигуна.

Які авто не можна буксирувати

Деякі машини конструктивно не призначені для буксирування, і в таких випадках потрібен евакуатор.

Авто з автоматичною коробкою передач (АКПП). Буксирування таких машин може призвести до перегріву та поломки трансмісії, адже мастило в коробці працює лише при працюючому двигуні. У крайніх випадках допускається буксирування до 30 км на швидкості не більше 30 км/год, але навіть це небезпечно.

Електромобілі. Електрокари не мають традиційної коробки передач, і рух накатом може пошкодити систему рекуперації енергії. Виробники, такі як Tesla, Nissan, Volkswagen, забороняють буксирування – тільки евакуатор.

Повнопривідні автомобілі без відключення редуктора. Якщо повний привід не відключається, буксирування може призвести до перегріву диференціалів та роздавальної коробки, що може коштувати тисячі гривень на ремонт.

Гібридні авто. Як і електрокари, гібридні автомобілі мають складну систему трансмісії. Їхнє буксирування без працюючого двигуна може пошкодити електромотори та батарею.

Як безпечно буксирувати авто

Якщо буксирування дозволене, слід дотримуватись важливих правил:

використовувати гнучкий трос (3-6 м) або жорстку зчіпку (до 3 м);

швидкість у місті — до 30 км/год, за його межами — до 60 км/год;

увімкнути аварійні вогні на автомобілі, що буксирується;

водій буксированого авто повинен тримати ключ у замку запалювання, щоб не заблокувалося кермо.

Якщо ви не впевнені, чи можна буксирувати вашу машину, краще викликати евакуатор. Це допоможе уникнути дорогого ремонту та небезпечних ситуацій на дорозі.

Нагадаємо, наявність вогнегасника в автомобілі — це не просто рекомендація, а вимога законодавства. Юристи попереджають, що відсутність цього елемента безпеки може призвести до серйозних наслідків.

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