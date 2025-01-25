Які автомобілі з мигалками не треба пропускати: пояснення для водіїв

Водії повинні знати, які автомобілі з мигалками потрібно пропускати, а які — ні. Це важливо для безпеки руху.

В Україні на дорогах час від часу можна побачити автомобілі з проблисковими маячками. Однак не всі водії знають, що не всі такі машини мають пріоритет на дорозі.

Про те, які не потрібно автомобілі з мигалками пропускати пише видання Твоя МАШИНА.

Важливість проблискових маячків на дорогах

Проблискові маячки на автомобілях мають різні кольори, кожен з яких відповідає певній функції, що допомагає забезпечити безпеку на дорогах. Ось як правильно реагувати на такі сигнали:

Синій колір

Цей сигнал використовують екстрені служби — поліція, рятувальники та швидка медична допомога. Водії повинні обов'язково пропускати ці автомобілі, оскільки їхня діяльність пов'язана з порятунком життів.

Червоний колір

Маячок червоного кольору також використовується поліцією. У разі його появи водій зобов'язаний негайно зупинитися і прижатися до узбіччя.

Зелений колір

Цей колір сигналізує про транспортний засіб, що замикає колону. Він є важливим для організації безпечного руху великих груп транспортних засобів.

Білий колір

Білі проблискові маячки інколи використовуються інкасаторськими автомобілями. Вони служать для привернення уваги інших учасників руху, хоча і не надають особливих привілеїв на дорозі.

Помаранчевий або жовтий колір

Ці маячки застосовуються на великогабаритній техніці або комунальними службами. Вони не дають переваг на дорозі і мають більше інформаційну функцію, попереджаючи про наближення таких транспортних засобів.

Коли не обов’язково пропускати

Водії не зобов'язані поступатися дорогою автомобілям з білим, зеленим, жовтим або помаранчевим проблисковим маячком, оскільки ці сигнали не дають таким транспортним засобам пріоритету.

Коли необхідно поступатися дорогою

Автомобілі з увімкненими синіми або червоними проблисковими маячками повинні бути пропущені обов'язково. Це пов'язано з тим, що їхній проїзд є невідкладним і спрямований на порятунок життів.

Відповідальність за порушення

В Україні водії, які не надають перевагу в русі транспортним засобам з увімкненими синіми або червоними маячками, ризикують отримати штраф у розмірі 680 гривень. Верховна Рада планує посилити відповідальність за таке порушення, включаючи можливість позбавлення водійських прав на кілька років.

Нагадаємо, водійське посвідчення нового зразка можна використовувати за кордоном, на відміну від старих ламінованих документів. Хоча старі посвідчення, видані до 2013 року, залишаються чинними в Україні, їх рекомендується замінити на пластикові.

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