Які автомобільні бренди зупинили своє виробництво на території Росії

Які автомобільні бренди зупинили своє виробництво на території Росії

Багато компаній зупинили своє виробництво на території РФ через санкції та проблеми з поставками компонентів.

24 лютого російські окупанти напали на нашу країну. Україна закликала світових партнерів накласти санкції на країну-агресорку. Від них досить серйозно постраждала автомобільна промисловість.

ТСН.Авто підготував для вас перелік автомобільних компаній, кому довелося зупинити своє виробництво в Росії.

Компанія BMW повідомила, що заморожує виробництво автомобілів на своєму заводі “Автотор” у Калінінградській області.

Марка Ford заявила про зупинення виробництва фургону Transit на підприємстві “Форд Соллерс” у Єлабузі, Республіка Татарстан.

Виробник люксових авто Mercedes-Benz теж зупиняє свої потужності у Сонячногірському районі Підмосков'я.

Renault поступово виходить з російського ринку і почала з зупинення свого заводу в Москві.

Керівництво Volkswagen AG прийняло рішення зупинити виробництво автомобілів Volkswagen та Skoda у Росії. На даний момент перестали працювати конвеєри на двох підприємствах — у Калузі та Нижньому Новгороді.

Компанії Hyundai, MAN та Volvo Group також перестають виробляти свої авто на території країни-агресорки.

І найцікавіше – АвтоВАЗ повністю зупинив свій завод у Тольятті. Все дуже просто: сучасні автомобілі ВАЗ - це “збірна солянка” різних автомобільних брендів, адже більшість компонентів цих авто саме європейські. Тож без європейських деталей просто неможливо зібрати жодного ВАЗу.

Дивлячись на такий стан речей, російські громадяни, в яких ще залишились гроші, намагаються придбати будь-яке авто.