Які автомобільні компанії покинули ринок Росії через війну з Україною

Які автомобільні компанії покинули ринок Росії через війну з Україною

Більшість автомобільних компаній покинули ринок країни агресора.

Вранці 24 лютого Росія цинічно та нахабно атакувала Україну. Країна окупант обстрілює міста нашої країни, тож світове співтовариство почало негайно реагувати на агресію. Іноземні компанії масово почали покидати Російський ринок.

Одні з перших пішли з Росії автомобільні компанії. ТСН.Авто підготував для вас повний перелік автомобільних брендів, які більше не поставляють свої авто в країну агресора.

Розпочнемо з Німецьких автомобільних компаній. Такі бренди як, Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, MAN припинили поставку своїх автомобілів на ринок агресора.

Далі японські компанії Honda, Nissan, Infinity також заявили про припинення співпраці з Росією.

Американська група General Motors пішла з ринку, до неї входять такі марки як, Chevrolet, Buick, Cadillac та GMC. До них приєднався Ford та Harley-Davidson.

Італійські обмеження більше вдарять по багатшому населенню. З ринку уходять такі компанії, як Ferrari, Lamborghini ну і до їх ряду став Iveco Group.

Шведи відповіли на агресію закриттям представництв Volvo Group та Scania.

Французи поступово намагаються вивести з ринку Renault, яка дуже важлива для ринку Росії.

Британські компанії Jaguar Land Rover та Rolls-Royce приєднались до своїх колег, зібрали свої речі та виїхали з РФ.

Ну і наостанок Корейський Hyundai також покидає ринок Росії. Тож тепер, вони можуть забути про свій улюблений та бюджетний Solaris.