Які цікаві новини ви могли пропустити на останньому тижні 2021 року

Які цікаві новини ви могли пропустити на останньому тижні 2021 року

Новорічний настрій відчувається навіть в новинах автомобільного світу.

Передноворічні часи вимагають від людей максимальної концентрації. Щоб закрити всі “хвости” на роботі та встигнути приготуватися до свята дуже мало часу. Тому ви могли пропустити найцікавіші новини.

Та ТСН.Авто подбав про це і підготував для вас добірку головних подій з автомобільного світу.

У Києві засвітилась масштабна новорічна ялинка з автомобілів

Більш ніж 300 автомобілістів зібрались для того, щоб перетворити свої авто на велетенську ялинку. Перформанс проходив на паркувальному майданчику одного з ТЦ столиці. Створити таку ілюстрацію було важко, але організаторам це вдалося.

Електрокари Ілона Маска привітали своїх фанів українським "Щедриком"

Чотири “електрички” від Tesla влаштували цікаве світлове шоу під всесвітньо відому українську пісню "Щедрик". Ролик швидко поширився інтернетом і вже набрав 684 тисячі переглядів.

Автомобілісти з Дніпра також влаштували свою автомобільну ялинку

На закинутій злітній смузі аеродрому Підгороднього зібралось більше сотні автомобілів. Водії прикрасили своїх “залізних коней” гірляндами та створили гарну новорічну ялинку. Тож, новорічний настрій у жителів Дніпра точно забезпечено.

Вже у 2022 році автоконцерн Dacia почне випускати новий флагманський кросовер

Dacia Bigster з’явиться на дорогах країни вже наступного року. Автомобіль отримає всі сучасні опції, але при цьому залишиться у бюджетному сегменті. У Dacia упевнені, що новинка зможе продемонструвати майбутній напрямок розвитку бренду.

120 повністю нових Chevrolet Corvette C8 відправлять на утилізацію

Ці новенькі спорткари постраждали під час торнадо у штаті Кентуккі. Спочатку інженери GM вирішили відновити автомобілі, але потім вирішили, що небезпечно продавати своїм клієнтам авто, які було пошкоджено.