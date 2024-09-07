Які документи не потрібно показувати на блокпостах: юристи дали поради водіям

Повноваження правоохоронних органів на контрольно-пропускних пунктах не є безмежними, зазначають юристи.

За останні два з половиною роки, від початку широкомасштабного військового конфлікту, контрольно-пропускні пункти стали звичним явищем для українських автомобілістів. Сили безпеки використовують їх для перевірки водіїв, пасажирів та транспортних засобів.

Однак важливо зазначити, що повноваження правоохоронних органів на цих пунктах не є безмежними, пише "Хвиля".

Водночаас юристи звертають увагу, що поліцейські під час роботи на блокпостах все частіше стали висунути претензії водіям за порушення правил дорожнього руху, виявлені вже після зупинки транспортного засобу.

Крім того, почастішали випадки, коли у водіїв вимагають пред’явити посвідчення водія і страховий поліс, відсутність яких може спричинити штраф.

Проте правники зазначають, що подібні дії поліції є неправомірними. Справа в тому, що постанова Кабміну №1455 від 29 грудня 2021 року, яка регулює діяльність блокпостів, чітко встановлює, що вони зводяться для перевірки особи громадян, транспортних засобів та їх вантажів. А посвідчення водія або поліси страхування не перебувають у переліку документів, які підлягають перевірці, а також дотримання ПДР.

Тому юристи рекомендують нагадувати поліцейським про цей нормативно-правовий акт у разі виникнення подібних претензій. У випадку, якщо поліцейські все ж таки виписують штраф, українцям рекомендують не вагатися і оскаржити його через суд. Оскільки такі дії представників правоохоронних органів виходять за межі закону, будь-яке накладене ними стягнення підлягає скасуванню.

Нагадаємо, рануше юрист пояснив, без яких документів не можна пересікати блокпост в Україні.

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