Які електромобілі купують українці: рейтинг регіонів та популярних моделей

Укравтопром визначив топ-5 регіонів, де електрокари купують найбільше.
У лютому 2025 року українці зареєстрували майже 4,5 тисячі електромобілів. Переважна більшість із них – вживані авто з-за кордону.
Про це повідомив Укравтопром.
Топ-5 регіонів за кількістю реєстрацій електромобілів
- Львівська область – 679 електромобілів (95% – б/у);
- Київ – 509 (69% – б/у);
- Київська область – 380 (78% – б/у);
- Дніпропетровська область – 334 (79% – б/у);
- Одеська область – 260 (77% – б/у).
Серед нових електромобілів лідирує BYD Song Plus EV, за винятком Дніпропетровщини, де популярнішим є VOLKSWAGEN ID.Unyx. У сегменті вживаних авто відзначаються TESLA Model Y (Львівщина та Київ), TESLA Model 3 (Київська область та Дніпропетровщина) і NISSAN Leaf (Одеська область).
Нагадаємо, за "незаконне" налаштування GPS-навігатора можна втратити права та авто.
Читайте також: