Які електромобілі купують українці: рейтинг регіонів та популярних моделей

У лютому 2025 року українці зареєстрували майже 4,5 тисячі електромобілів. Переважна більшість із них – вживані авто з-за кордону.

Про це повідомив Укравтопром.

Топ-5 регіонів за кількістю реєстрацій електромобілів

Львівська область – 679 електромобілів (95% – б/у);

Київ – 509 (69% – б/у);

Київська область – 380 (78% – б/у);

Дніпропетровська область – 334 (79% – б/у);

Одеська область – 260 (77% – б/у).

Серед нових електромобілів лідирує BYD Song Plus EV, за винятком Дніпропетровщини, де популярнішим є VOLKSWAGEN ID.Unyx. У сегменті вживаних авто відзначаються TESLA Model Y (Львівщина та Київ), TESLA Model 3 (Київська область та Дніпропетровщина) і NISSAN Leaf (Одеська область).

Нагадаємо, за "незаконне" налаштування GPS-навігатора можна втратити права та авто.

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