Які електромобілі заряджаються найшвидше: експерти дали відповідь

Ці машини вміють дуже швидко поповнювати запас енергії.

Кожного дня електромобілів стає все більше. Інженери постійно намагаються їх покращити та збільшити найголовніший показник – запас ходу від одного заряду. Везти з собою багато енергії це добре, але і заряджати автомобіль швидко було б також непогано.

Видавництво Newsweek підготувало для вас добірку автомобілів, які найшвидше заряджаються.

Розпочнемо з новинки від баварців – BMW iX M60. Цей електричний кросовер може споживати до 200 кВт/год електроенергії. При таких показниках з 10% до 80% він зарядиться за 35 хвилин. Також в компанії запевняються, що за певних умов, він може поповнити запас на 173 кілометри усього за 10 хвилин, тож проблем з зарядом не повинно бути.

Далі електрична розкіш на колесах – Mercedes-Benz EQS. Цей дуже великий та стильний автомобіль може споживати також до 200 кВт/год електроенергії. За 15 хвилин Mercedes-Benz EQS може зарядити акумулятор на 299 кілометрів, що дуже солідний показник. Також, партнерство з Electrify America дає змогу власникам заряджатися безкоштовно цілих 2 роки.

Тепер ми дійшли до справжнього електричного спорткара – Porsche Taycan. Німецькі інженери запевняють, що їх творіння, яке побудовано на архітектурі, яка передбачає напругу на 800 вольт, може поповнити запас енергії з 5% до 80% усього за 22.5 хвилин. В ідеальних умовах, Taycan може забирати 270 кВт/год.

Ось ми дійшли до улюбленця публіки – Tesla Model S. Флагманський седан на станціях Supercharger може споживати до 250 кВт/год, при такій він усього за 15 хвилин зможе поповнити запас ходу на 320 кілометрів. Та звісно, для такої зарядки повинні бути лише ідеальні погодні умови та потужна електромережа.

І наостанок розглянемо КІА EV6. Новинка від КІА побудована на тій самій базі, що і Hyundai Ioniq 5, тому машина має оптимальний акумулятор на 77,4 кВт/год. З 10 до 80% машина заряджається усього за 18 хвилин. Тому це авто можна використовувати як в умовах міста так і для подорожей.

Та звісно, треба зауважити, що ці всі дані актуальні, якщо держави будуть розвивати інфраструктуру зарядних станцій. Тоді кожен власник електрокара зможе повноцінно користуватись своїм авто.

Нагадаємо, що нещодавно завдяки новій інноваційній батареї, Tesla Model S подолала 1200 км на одному заряді .