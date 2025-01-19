Які ліки негативно впливають на здатність керувати автомобілем: список

Керування автомобілем вимагає не лише знань правил дорожнього руху, а й уважності до власного стану. Якщо перед поїздкою ви приймаєте ліки, це може вплинути на вашу здатність адекватно реагувати на ситуацію на дорозі. Наприклад, деякі препарати, як заспокійливі чи ліки від застуди, можуть значно знизити вашу концентрацію або викликати сонливість.

Про це пише Автотема.

Заспокійливі засоби, як валеріана або корвалол, можуть сильно знижувати активність, а антигістамінні препарати, особливо старі, такі як супрастин, можуть викликати сонливість замість того, щоб допомогти з алергією. Деякі знеболювальні, зокрема ті, що містять кодеїн, не тільки погіршують самопочуття, але й можуть дати позитивний результат при перевірці на вміст алкоголю в організмі.

Також звичайні ліки від застуди, як терафлю чи колдрекс, можуть мати непередбачуваний вплив на тиск або нервову систему, що робить водіння менш безпечним. Навіть ібупрофен, який міститься в нурофені, може спричинити запаморочення.

Окрім цього, деякі препарати можуть містити спирт, через що алкотестер може показати хибний результат. Тому перед тим, як приймати будь-які ліки, важливо уважно ознайомитися з інструкцією і при потребі проконсультуватися з лікарем або фармацевтом. Водіння — це не лише технічні навички, але й відповідальність за своє здоров'я та безпеку на дорозі.

Нагадаємо, раніше ми писали про список вживаних автомобілів, які експерти не радять купувати.

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