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Які найшвидші вживані автомобілі можна купити за 20 тисяч доларів: топ-5 моделей

Які найшвидші вживані автомобілі можна купити за 20 тисяч доларів: топ-5 моделей

motor1.com

Список із найпотужніших бюджетних машин, доступних на ринку.

Колись, щоб отримати швидкий автомобіль, потрібно було витратити багато грошей. Проте у наш час спорткари можна знайти з набагато меншими цінами.

Більшість таких авто старше десяти років, тому не мають сучасної техніки та комфорту, але це дозволило їм значно подешевшати. Вживаний потужний автомобіль буде давати ті ж відчуття, що і нинішні суперкари. Тому на сайті HotCars вирішили зібрати список із швидких машин, які можна купити за 20 тисяч доларів.

© Вікіпедія
Вікіпедія

Corvette C5 1997 року

C5 – це п’яте покоління Corvette, яке вироблялося з 1997 до 2004 року. Він має надзвичайно потужний 5,7-літровий V8, який може видавати 385 кінських сил, що дозволяє розігнатися до 281 км/год.

Ця версія Corvette все ще досить популярна для драг-рейсу через доступну ціну. Вживані моделі можна знайти всього за 20 000 доларів. Його швидкість також допомагає досягати поліпшена підвіска, полегшені колеса та більш тонке вітрове скло, а шестиступенева механічна коробка передач додає задоволення від водіння.

© motor1.com
motor1.com

BMW M3 E46 2000 року

E46 – третє покоління в гоночній серії BMW, яка була започатковано в середині 90-х років. Колишні моделі М були побудовані більше для гоночних треків, ніж для дороги, і ця модель саме така. Вона може добре показувати себе на треці та під час щоденної їзди на звичайних дорогах.

3,0-літровий шестициліндровий агрегат видає 343 кінські сили, дозволяючи машині розганятися до 97 км на годину всього за 4,7 секунди. Такий автомобіль безумовно вартий 20 600 доларів.

© Вікіпедія
Вікіпедія

Porsche Boxster 2004 року

Porsche Boxster часто називають "Porsche бідної людини", оскільки він був найбільш економічним автомобілем у лінійці бренду. Водночас він має 3,2-літровий шестициліндровий двигун, що забезпечує 258 кінських сил. Це дозволяє розганятися до 97 км/год за 5,3 секунди.

Також він дуже веселий у їзді завдяки п'ятиступеневій механічній коробці передач. Boxster значно впав ціні з 45 000 доларів до 20 000 доларів. Частково це пов'язано з його віком та новими поколіннями моделей, які зробили його застарілим.

© Вікіпедія
Вікіпедія

Aston Martin DB7

DB7 – автомобіль для продуктивності та елегантності. В його основі лежав 3,3-літровий шестициліндровий двигун з наддувом або 5,9-літровий V12. Маючи 335 кінських сил, він може розганятися до 97 кілометрів на годину за 5,0 секунд, а максимальна швидкість – 265 км/год.

Ці цифри відповідають сучасним спортивним автомобілям, але він коштує 20 000 доларів. Звичайно, це один із старих Aston, але він не гірший теперішніх авто.

© Вікіпедія
Вікіпедія

Chevrolet Camaro LS 2010 року

Camaro зустріли з розпростертими обіймами, як тільки він повернувся у абсолютно новій версії в 2010 році. Це частково було пов'язано з тим, що він отримав чудовий новий дизайн і потужні варіанти двигунів.

Модель LS має 3,6-літровий V6 потужністю 312 кінських сил, який поєднаний з 6-ступеневою механічною або автоматичною КП. Він прискорюється до "сотні" за 6,1 секунди, що робить його одним з найшвидших старих маслкарів.

Раніше повідомлялося, що названо найбільш екзотичні автомобілі на ринку, які коштують понад 1 мільйон доларів.

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