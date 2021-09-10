Які найшвидші вживані автомобілі можна купити за 20 тисяч доларів: топ-5 моделей

Які найшвидші вживані автомобілі можна купити за 20 тисяч доларів: топ-5 моделей

Список із найпотужніших бюджетних машин, доступних на ринку.

Колись, щоб отримати швидкий автомобіль, потрібно було витратити багато грошей. Проте у наш час спорткари можна знайти з набагато меншими цінами.

Більшість таких авто старше десяти років, тому не мають сучасної техніки та комфорту, але це дозволило їм значно подешевшати. Вживаний потужний автомобіль буде давати ті ж відчуття, що і нинішні суперкари. Тому на сайті HotCars вирішили зібрати список із швидких машин, які можна купити за 20 тисяч доларів.

Вікіпедія

Corvette C5 1997 року

C5 – це п’яте покоління Corvette, яке вироблялося з 1997 до 2004 року. Він має надзвичайно потужний 5,7-літровий V8, який може видавати 385 кінських сил, що дозволяє розігнатися до 281 км/год.

Ця версія Corvette все ще досить популярна для драг-рейсу через доступну ціну. Вживані моделі можна знайти всього за 20 000 доларів. Його швидкість також допомагає досягати поліпшена підвіска, полегшені колеса та більш тонке вітрове скло, а шестиступенева механічна коробка передач додає задоволення від водіння.

motor1.com

BMW M3 E46 2000 року

E46 – третє покоління в гоночній серії BMW, яка була започатковано в середині 90-х років. Колишні моделі М були побудовані більше для гоночних треків, ніж для дороги, і ця модель саме така. Вона може добре показувати себе на треці та під час щоденної їзди на звичайних дорогах.

3,0-літровий шестициліндровий агрегат видає 343 кінські сили, дозволяючи машині розганятися до 97 км на годину всього за 4,7 секунди. Такий автомобіль безумовно вартий 20 600 доларів.

Вікіпедія

Porsche Boxster 2004 року

Porsche Boxster часто називають "Porsche бідної людини", оскільки він був найбільш економічним автомобілем у лінійці бренду. Водночас він має 3,2-літровий шестициліндровий двигун, що забезпечує 258 кінських сил. Це дозволяє розганятися до 97 км/год за 5,3 секунди.

Також він дуже веселий у їзді завдяки п'ятиступеневій механічній коробці передач. Boxster значно впав ціні з 45 000 доларів до 20 000 доларів. Частково це пов'язано з його віком та новими поколіннями моделей, які зробили його застарілим.

Вікіпедія

Aston Martin DB7

DB7 – автомобіль для продуктивності та елегантності. В його основі лежав 3,3-літровий шестициліндровий двигун з наддувом або 5,9-літровий V12. Маючи 335 кінських сил, він може розганятися до 97 кілометрів на годину за 5,0 секунд, а максимальна швидкість – 265 км/год.

Ці цифри відповідають сучасним спортивним автомобілям, але він коштує 20 000 доларів. Звичайно, це один із старих Aston, але він не гірший теперішніх авто.

Вікіпедія

Chevrolet Camaro LS 2010 року

Camaro зустріли з розпростертими обіймами, як тільки він повернувся у абсолютно новій версії в 2010 році. Це частково було пов'язано з тим, що він отримав чудовий новий дизайн і потужні варіанти двигунів.

Модель LS має 3,6-літровий V6 потужністю 312 кінських сил, який поєднаний з 6-ступеневою механічною або автоматичною КП. Він прискорюється до "сотні" за 6,1 секунди, що робить його одним з найшвидших старих маслкарів.

Раніше повідомлялося, що названо найбільш екзотичні автомобілі на ринку, які коштують понад 1 мільйон доларів.

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