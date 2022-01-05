Які нові легкові авто складно продати навіть у кризу в США: топ-10 проблемних машин

Які нові легкові авто складно продати навіть у кризу в США: топ-10 проблемних машин

Лідером є модель, яка збирається в Україні.

Фахівці склали рейтинг нових легкових автомобілів, які найповільніше продають на ринку США.

Відповідний список склали експерти ISeeCars, передає 8newsnow.

Так, тут опинилися моделі, які було складно продати на американському просторі за підсумками листопада 2021 року. Дослідження показує, що новий автомобіль продається в середньому 42,8 дня , але є такі, яких дилери не можуть позбутися набагато довше.

Криза чіпів і пандемія коронавірусу, що продовжується, завдали серйозної шкоди автомобільній промисловості, торкнувшись більшості дилерів. Через виробничі проблеми на ринку гостро відчувається брак нових автомобілів, що змушує споживачів звертатися до автомобілів з пробігом.

Лідером цього показника є KIA Rio, який залишається у дилерів 219 днів . Не допомагає і приваблива ціна 16 557 доларів. Те саме і з лідером кросоверів Mitsubishi Outlander Sport, продаж якого займає в середньому 207,6 дня за середньою ціною 25 403 долари. На третьому місці – Acura TLX. Спортивний седан преміум-класу компанії American Honda Motor Co. Його продають 196,2 дні . Ціна – 46,49 тисячs доларів.

Далі йдуть такі автомобілі:

Nissan Murano - 167,7 дні;

Alfa Romeo Giulia – 138;

Mitsubishi Eclipse Cross -132,1;

Mercedes-Benz C-Class - 127,1;

Infiniti Q50 -123,3;

Nissan Titan - 116,3;

Chevrolet Bolt EV - 109.

iseecars.com

Додамо, що KIA Rio збирається на ЗАЗ із російських машинокомплектів.

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