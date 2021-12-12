"Реактивна" Tesla та популярний KIA Sportage: які новини з автомобільного світу ви могли пропустити

"Реактивна" Tesla та популярний KIA Sportage: які новини з автомобільного світу ви могли пропустити

Інженер зі США здивував своєю реактивною Tesla

Цього тижня було багато цікавих новин і якщо ви їх пропустили – не біда.

ТСН.Авто зібрав найцікавіші новини за цей тиждень, щоб ви завжди були у центрі подій.

Ексклюзивну колекцію рідкісних Ford Mustang та Shelby відшукали у Техасі

Місцевий колекціонер цілих 40 років збирав рідкісні автомобілі. Всі машини проходять повну реставрацію та відновлення. Тож на експонати можна дивитися година, а їх на хвилиночку – 200 машин.

Попит на оновлену версію KIA Sportage зріс на 350%

Кросовер, який дуже популярний на українському ринку став бестселером у Південній Кореї. Рестайлинговий варіант KIA Sportage розлітається наче “гарячі пиріжки”. Тож, за обсягами продажу у Південній Кореї він значно обігнав головного конкурента Hyundai Tucson.

Новий електромобіль за 170 тисяч гривень з’явився на українському ринку

Компанія Vilkon презентувала прототип доступного електрокару Lulida T6. Звісно враховуючи суму не важко зрозуміти, що тут не обійшлося без китайців. Тож сам кузов та батарея приходять у Харків з КНР, а вже там виконується фінальна збірка.

Власники електрокарів частіше проколюють колеса, ніж водії авто з ДВЗ

Звісно таке твердження може здатися дивним, але факти говорять самі за себе. Водії електрокарів вдвічі частіше викликають екстрені служби через пробиття коліс ніж власники автомобілів з ДВС. Та пояснення вас дійсно здивує.

Tesla Model S з трьома реактивними двигунами з’явилась у США

Здається, як ще можна прискорити і без того швидкий автомобіль. Та все просто, береш швидку “електричку” та прилаштовуєш до неї реактивний двигун і чим більше, тим краще.