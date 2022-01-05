Які новинки від JAC з’являться на українських дорогах у 2022 році

Які новинки від JAC з’являться на українських дорогах у 2022 році

Якщо ви бажаєте придбати бюджетний паркетник з непоганим оснащенням - радимо дочекатись JAC JS3.

Вже з 2021 року в Україні розпочалося повне оновлення лінійки автомобілів JAC, які представлені офіційним дистриб’ютором.

Влітку 2021 року на нашому автомобільному ринку з’явився компактний кросовер JAC JS2, який без проблем замінив свого попередника - JAC S2. Також, покупці могли придбати новий ліфтбек JAC J7. Про це повідомляється на офіційному сайті JAC Україна.

Тепер на покупців чекає ще одна новинка – JAC JS3, яка стане замінником популярного кросовера S3. Навіть з першого погляду видно, що в новинці змінився зовнішній вигляд. Оновлена оптика та фальш решітка значно поліпшила дизайн авто. Салон також переробили, оновлений інтер’єр доповнює непогана мультимедійна система з Android Auto та Apple Car Play. Під капотом у новинки двигун на 1.5 літра, який також став більш потужним та надійнішим.

jac.ua

Серед опцій ми маємо стандартний набір: датчик контролю тиску в шинах, помічник паркування, ESP та круїз-контроль. Придбати автомобіль можна вже наприкінці січня. Також, у дилера можливе бронювання авто.

jac.ua

У 2022 році дилер планує завести ще кілька цікавих автомобілів - JS4, e-S4, JS5, JS6. Тож, якщо ви дійсно прихильник цієї марки і хочете придбати непогане авто за адекватний цінник – тоді є сенс почекати.

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