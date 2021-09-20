Які седани можна придбати від 500 тисяч гривень: топ-5 моделей

Автомобілі від Hyundai, Toyota, Ford, Opel та Honda.
У седанів почався досить непростий період. Кросовери поступово починають витісняти їх з ринків, а через електрифікацію фірмовий триоб'ємний вигляд цього кузова може незабаром зникнути.
Проте зараз все одно виробляється величезна кількість седанів, і багато з них – чудові моделі, які ще можуть поборотися за місце на ринку. Тому на сайті auto.ria назвали 5 седанів, які можна придбати від 500 000 гривень.
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra – не найдоступніший седан. Початкову версію дилери оцінили в 524 500 гривень. Вона оснащена 1,6-літровим "атмосферником" на 127,5 кінських сил і шестиступеневою "механікою".
Седан у топовому виконанні Premium коштуватиме 800 250 гривень. На таких автомобілях встановлюється тільки дволітровий 159-сильний мотор, який працює з 6-ступеневим "автоматом". Ця комплектація також має світлодіодну оптику, контурне підсвічування салону, 10,25-дюймову панель приладів, мультимедійну системою аналогічної діагоналі та 17-дюймові колісні диски.
Toyota Corolla
Найпростішу версію Toyota Corolla дилери оцінили у 504 295 грн. В неї встановлений 1,6-літровий мотор на 132 кінські сили й 6-ступенева "механіка". Також авто доступне з варіатором, за який потрібно доплатити 43 195 гривень.
Топовою є версія GR Sport. За варіант зі 132-сильним атмосферником просять від 759 755 гривень, а седан з гібридною силовою установкою обійдеться щонайменше у 822 560 гривень.
Ford Focus
Ford Focus доступний тільки в одній версії, яка оснащується 1,5-літровою "четвіркою", що розвиває 120 кінських сил і 150 Нм крутного моменту, а за передавання тяги на колеса тут відповідає 6-діапазонний "автомат". До "сотні" автомобіль розганяється за 12,4 секунди.
У графі регулярних цін для седана встановлений прайс у 677 991 гривень, але дилери готові продати його за 598 668 гривень. Проте актуальну остаточну ціну краще уточнювати на місці.
Opel Astra
Opel Astra обмежений тільки однією пропозицією. На нашому ринку седан доступний тільки з 1,4-літровим турбомотором на 140 кінських сил і 200 Нм крутного моменту. Єдиною доступною коробкою передач є 6-ступеневий "автомат". Завдяки турбомотору до 100 км/год він розганяється за 10,3 секунди.
Зараз дилери Opel розпродають машини 2020 року випуску, тому асортимент обмежений тільки комплектацією Enjoy, яка має легкосплавні 16-дюймові диски, системи контролю тиску в шинах і круїз-контролю з лімітером швидкості. За автомобіль просять від 518 100 гривень.
Honda Civic
У Сполучених Штатах вже представлено нове 11 покоління седана Honda Civic, але українські дилери продають седани 2021 року випуску з 1,6-літровим 125-сильним "атмосферним" мотором, що видає на піку 152 Нм крутного моменту, і варіатором CVT. "Сотні" він досягає за 11,5 секунди.
Початкова вартість – 699 900 гривень. Однак єдине виконання Elegance обладнане клімат-контролем, цифровою панеллю приладів, камерою заднього виду, мультимедійною системою з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, 16-дюймовими легкосплавними дисками.
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