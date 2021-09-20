Які седани можна придбати від 500 тисяч гривень: топ-5 моделей

Які седани можна придбати від 500 тисяч гривень: топ-5 моделей

Автомобілі від Hyundai, Toyota, Ford, Opel та Honda.

У седанів почався досить непростий період. Кросовери поступово починають витісняти їх з ринків, а через електрифікацію фірмовий триоб'ємний вигляд цього кузова може незабаром зникнути.

Проте зараз все одно виробляється величезна кількість седанів, і багато з них – чудові моделі, які ще можуть поборотися за місце на ринку. Тому на сайті auto.ria назвали 5 седанів, які можна придбати від 500 000 гривень.

Hyundai Elantra

Hyundai Elantra – не найдоступніший седан. Початкову версію дилери оцінили в 524 500 гривень. Вона оснащена 1,6-літровим "атмосферником" на 127,5 кінських сил і шестиступеневою "механікою".

Седан у топовому виконанні Premium коштуватиме 800 250 гривень. На таких автомобілях встановлюється тільки дволітровий 159-сильний мотор, який працює з 6-ступеневим "автоматом". Ця комплектація також має світлодіодну оптику, контурне підсвічування салону, 10,25-дюймову панель приладів, мультимедійну системою аналогічної діагоналі та 17-дюймові колісні диски.

AutoTimesNews

Toyota Corolla

Найпростішу версію Toyota Corolla дилери оцінили у 504 295 грн. В неї встановлений 1,6-літровий мотор на 132 кінські сили й 6-ступенева "механіка". Також авто доступне з варіатором, за який потрібно доплатити 43 195 гривень.

Топовою є версія GR Sport. За варіант зі 132-сильним атмосферником просять від 759 755 гривень, а седан з гібридною силовою установкою обійдеться щонайменше у 822 560 гривень.

cars-data.com

Ford Focus

Ford Focus доступний тільки в одній версії, яка оснащується 1,5-літровою "четвіркою", що розвиває 120 кінських сил і 150 Нм крутного моменту, а за передавання тяги на колеса тут відповідає 6-діапазонний "автомат". До "сотні" автомобіль розганяється за 12,4 секунди.

У графі регулярних цін для седана встановлений прайс у 677 991 гривень, але дилери готові продати його за 598 668 гривень. Проте актуальну остаточну ціну краще уточнювати на місці.

cars-data.com

Opel Astra

Opel Astra обмежений тільки однією пропозицією. На нашому ринку седан доступний тільки з 1,4-літровим турбомотором на 140 кінських сил і 200 Нм крутного моменту. Єдиною доступною коробкою передач є 6-ступеневий "автомат". Завдяки турбомотору до 100 км/год він розганяється за 10,3 секунди.

Зараз дилери Opel розпродають машини 2020 року випуску, тому асортимент обмежений тільки комплектацією Enjoy, яка має легкосплавні 16-дюймові диски, системи контролю тиску в шинах і круїз-контролю з лімітером швидкості. За автомобіль просять від 518 100 гривень.

Associated Press

Honda Civic

У Сполучених Штатах вже представлено нове 11 покоління седана Honda Civic, але українські дилери продають седани 2021 року випуску з 1,6-літровим 125-сильним "атмосферним" мотором, що видає на піку 152 Нм крутного моменту, і варіатором CVT. "Сотні" він досягає за 11,5 секунди.

Початкова вартість – 699 900 гривень. Однак єдине виконання Elegance обладнане клімат-контролем, цифровою панеллю приладів, камерою заднього виду, мультимедійною системою з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, 16-дюймовими легкосплавними дисками.

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