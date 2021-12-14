Які штрафи за перевищення швидкості в різних країнах світу

В деяких країнах після отриманого штрафу можна залишитись без грошей.

Страхова компанія з Австралії Budget Direct провела дослідження та склала статистику штрафів за перевищення швидкості в усьому світі.

В самій Австралії за перевищення швидкості, штрафи відрізняються в залежності від штату. Наприклад, у Новому Південному Уельсі, перевищення ліміту на 45 км/год оцінюється у 1682 доларів (приблизно 45 414 грн). В той час, у штаті Вікторія, за таке порушення оштрафують на 568 доларів (приблизно 15 336 грн), також це призведе до обов’язкового призупинення права керування ТЗ, що коштуватиме водію дорожче. Про це повідомляє на своєму сайті видання Autoblog.

В деяких країнах, сума штрафу залежить від базового доходу водія. Тож, чим більше заробляєш, тим більше платитимеш. Це робиться для того, щоб більш багатші люди, також відчували провину своїм гаманцем, як і інші водії. Найнижчу фіксовану ставку для порушення має Судан. Перевищення швидкості у цій країні карається штрафом у 0.09 долара (приблизно 2.5 грн).

Максимальний штраф США наприклад, доволі солідний. За таке порушення з водія можуть зняти 2 000 доларів (приблизно 54 000 грн). Звісно, суми коливаються, залежно від штату та того, на скільки була перевищена швидкість.

autoblog.com

У Північній Америці лідером серед найвищих штрафів є Аргентина, там з порушника стягують 3716 доларів (приблизно 100 332 грн). Та ось сусідній Парагвай дуже демократично відноситься до порушників. За те саме порушення штраф складає усього 0.13 долара (приблизно 3.50 грн), тож ви уявляєте, що відбувається на місцевих дорогах.

В Європейських країнах водіїв ніхто не жаліє. 20 найбільших коли-небудь виписаних штрафів за перевищення швидкості – європейські. Трійця переможців у цьому змаганні - Швейцарія, Бельгія та Велика Британія.

Рекордсменом у отриманих штрафів став 37-річний шведський водій, який у Швейцарії розігнався на своєму SLS AMG до 300 кілометрів на годину на автомагістралі A12 між Берном і Лозанною у серпні 2010 року та отримав за це порушення стягнення у 1 мільйон доларів (приблизно 27 млн грн).

Тож, дивлячись на ці суми, здається, що в нашій країні штрафів майже не існує.

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