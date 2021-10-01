Які складнощі очікують тих, хто хоче купити електромобіль: застереження від експерта

Вони слугуватимуть для вас певним викликом.

Фахівець звернув увагу на те, з якими труднощами можна зіткнутися в разі вирішення придбати електромобіль.

Про це розповів експерт Autogeek, передає РБК-Україна.

Отже, перше, на що хотілося б звернути увагу тих, хто розмірковує щодо покупки електромобіля — у вас завжди повинна бути під рукою "своя" розетка. Тобто, місце постійної зарядки. Це може бути приватний будинок, паркінг із доступом до електрики або офіс — будь-яка локація з можливістю заряджати електромобіль тривалий час. Тільки в цьому випадку покупка електромобіля виправдана.

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Біль електромобіліста у тому, що зарядні станції, як правило, належать різним операторам. А це означає, що для кожної мережі потрібно встановлювати окремий мобільний додаток. Плюс — в кожному з них на рахунку повинен бути позитивний баланс. По суті, необхідно тримати енну суму грошей на рахунках всіх компаній, від чиїх станцій ви будете заряджатися. Наявність власної розетки значно полегшує життя власникові електрокара.

Друга особливість — витрата електроенергії. На відміну від автомобілів з ДВЗ вона росте при виїзді на заміську трасу, а в місті якраз може бути мінімальною. Причиною тому — рекуперація. У міському режимі вона допомагає істотно економити заряд батареї за рахунок частих гальмувань і низьких швидкостей. Третій фактор. Пересівши зі звичайного авто з ДВЗ на електромобіль, ви втрачаєте бонусні бали у програмах лояльності мереж АЗС. Адже заправлятися вам тепер не потрібно, а бонуси якраз і "капали" за кожен залитий літр.

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Ну, і, нарешті, головне, чим відрізняється електромобіль від звичайного автомобіля — сервісного обслуговування тут практично немає. Не потрібно доливати масло, міняти паливний фільтр і свічки... Навіть гальмівні колодки в електромобілях зношуються значно повільніше — за рахунок тієї ж рекуперації. По суті, потрібно стежити лише за рівнем омиваючої рідини і тиском в шинах.

Вибираючи електромобіль, звертайте увагу на розмірність шин. На деякі моделі встановлюються спеціальні покришки з низьким опором коченню, які можуть вироблятися обраними постачальниками, і їх вартість може бути мало не вдвічі вища за стандартні.

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