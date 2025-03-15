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Які слова поліції можуть коштувати водійських посвідчень на 10 років

Які слова поліції можуть коштувати водійських посвідчень на 10 років

Фото: ТСН.ua

Українське законодавство передбачає жорсткі санкції для водіїв, які сідають за кермо напідпитку.

В Україні водії, які керують у стані сп’яніння або відмовляються проходити перевірку, можуть отримати великі штрафи та позбутися прав на кілька років.

Про це пише видання Автотема.

Якщо водія затримано з ознаками сп’яніння, він зобов’язаний пройти тестування. Відмова від проходження тесту, згідно зі статтею 130 КУпАП, вважається порушенням і карається так само як керування у нетверезому стані.

За українським законодавством, водій, який вперше сів за кермо у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, має сплатити штраф у розмірі 17 000 грн та буде позбавлений права керувати транспортним засобом на один рік. Якщо таке порушення повториться, штраф збільшиться до 34 000 грн, а права будуть вилучені на три роки. Якщо ж водій втретє буде затриманий у нетверезому стані за кермом, штраф зросте до 51 000 грн, а термін позбавлення водійських прав становитиме 10 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що водіям загрожують штрафи до 600 тисяч гривень. Більше про це читайте у новині.

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