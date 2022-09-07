Які вживані авто найчастіше привозять українці з Німеччини: топ-15 моделей та їхня вартість

Визначилося, яким машинам із пробігом у Німеччині віддають перевагу українці та скільки саме вони коштують.

Так, Німеччина посіла друге місце в рейтингу країн Європейського Союзу, звідки українці привозили найбільше автомобілів у першій половині 2022 року.

Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.

Зазначається, що від січня до червня українці привезли 65,8 тисячі вживаних "легковиків" з Німеччини. Це — 27,2% від загальної кількості авто, які імпортували протягом цього періоду з країн Євросоюзу.

Водночас особливий ріст відбувся кількісно: від 3,8 тисячі машин в січні до 25,1 тисячі в червні, тобто майже у 7 разів більше. Проте частка авто з Німеччини зросла не так суттєво: від 23% на початку року до 27,5% в червні. Можна припустити, що таким чином німецькі машини замінили частку "американців", кількість яких суттєво скоротилася після початку повномасштабної війни та тимчасового блокування роботи морських портів.

Щодо вартості, то відповідно до загальних тенденцій імпорту в першій половині 2022 року, більшість вживаних автомобілів з Німеччини (84,7%) були дешевшими $5 тисяч. Найбільше з Німеччини приганяли авто вартістю від $1 до $2 тисяч. Таких було 31,1% від загальної кількості (20,4 тисячі штук). Середня ціна автомобіля з Німеччини у першому півріччі-2022 склала $3 516.

До вашої уваги топ-15 вживаних моделей авто. які ввозили українці в першому півріччі 2022 року з Німеччини:

Volkswagen Golf — 5 867 шт., середня ціна $1 895 Volkswagen Passat — 4 336, $2 697 Skoda Octavia — 2 731, $2 265 Volkswagen Touran — 2 570, $2 240 Opel Astra — 1 938$, 1 702 Renault Megane — 1 922, $1 870 Opel Zafira — 1 874, $1 633 Audi A4 — 1 701, $2 779 Ford Focus — 1 673, $1 645 Audi A6 — 1 604, $4 162 Renault Scenic — 1 532, $1 648 Mercedes-Benz E-Class — 1 480, $4 160 Skoda Fabia — 1 314, $1 214 BMW 3 Series — 1 188, $2 897 BMW 5 Series — 976 , $5 557

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