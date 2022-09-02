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Які вживані авто найчастіше привозять українці з Польщі: топ-15 моделей та скільки вони коштують

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Які вживані авто найчастіше привозять українці з Польщі: топ-15 моделей та скільки вони коштують

Фото: АвтоЄвроСила

Стало відомо, яким машинам із пробігом віддавали перевагу українці протягом першого півріччя 2022 року.

Зазначається, що завдяки дії "нульового розмитнення" у першому півріччі 2022 року імпорт вживаних "легковиків" з Європи встановив рекорд. Найбільше машин українці привезли з сусідньої Польщі.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Так від січня до червня українці привезли 89,2 тисячі вживаних "легковиків" з Польщі. Це — 36,9% від загальної кількості авто, які імпортували протягом цього періоду з країн Євросоюзу. Особливо активно машини звідти везли з квітня, з моменту ухвалення так званого "нульового розмитнення".

Водночас частка автомобілів з Польщі зросла не суттєво: від 35% у січні до 37,5% в червні. Проте кількісно машин з Польщі везли майже у шість разів більше: 5,7 тисячі в січні проти 34,2 тисячі у червні. Втім, це зростання було пропорційним — відповідно до загальних рекордних показників імпорту завдяки можливості оформлення без митних платежів.

Абсолютна більшість вживаних автомобілів з Польщі (91,5%) коштували менше як 5 тисяч доларів. Найбільше ж мали попит "легковики" ціною від $1 до $2 тисяч — таких було 36,7% або ж 32,7 тисячі кількісно. Середня ціна автомобіля з Польщі у першому півріччі-2022 склала $2 565.

До вашої уваги топ-15 вживаних моделей авто. які ввозили українці в першому півріччі 2022 року з Польщі:

  1. Volkswagen Passat — 6 370 штук, середня ціна $2 059
  2. Volkswagen Golf — 4 926, $1 585
  3. Skoda Octavia — 3 912, $2 112
  4. Renault Megane — 2 920, $1 791
  5. Renault Scenic — 2 866, $1 617
  6. Audi A4 — 2 709, $2 156
  7. Opel Astra — 2 521, $1 560
  8. Opel Zafira — 2 346, $1 559
  9. Ford Focus — 2 292, $1 582
  10. Volkswagen Touran — 2 148, $2 027
  11. BMW 3 Series — 2 022, $2 137
  12. Audi A6 — 1 956, $2 822
  13. Skoda Fabia — 1 480, $1 497
  14. Toyota Avensis — 1 474, $2 103
  15. Opel Vectra — 1 272, $1 317

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