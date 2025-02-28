Які вживані авто небезпечно купувати новачкам: перелік від досвідченого водія

Водій, який сидів за кермом різних моделей авто, розповів про проблемні машини для новачків.

Про це пише Slash Gear із посиланням на слова автомеханіка та водія з багаторічним стажем Джастіна Оуена.

Які машини не слід купувати новачкам на вторинному ринку

"Якщо ж ви купуєте машину вперше, ви, майже напевно, до кінця не усвідомлюєте усіх “підводних” каменів. Саме тому не раджу не купувати вживані авто з цього списку, якщо це ваша перша машина", – каже Оуен.

"Форд Мустанг" (Ford Mustang) стильний і спортивний, проте проблема в тому, що потужний двигун і недосвідчений водій – це дуже погане поєднання, що може привести до трагедії. Ба більше, що страховка на такі машини як правило є дорожчою через об’єм двигуна.

Вживаний "Джип Вранглер" (Jeep Wrangler) хоча дещо адаптували для їзди звичайними дорогами, початково ця модель створювалася для бездоріжжя. За словами фахівця, це робить її не надто комфортною для повсякденного використання. Коротка колісна база та розрахована на бездоріжжя підвіска роблять їзду пружною, а кузов сильно крениться на поворотах.

"Великі шини є дуже шумними, що робить гучним рух по шосе. Ці машини є непрактичні для перевезення великої кількості багажу. Також вони мають низьку надійність", – каже Оуен.

"Мерседес-Бенц" М-Клас ML 350 бу (Mercedes-Benz ML 350 4MATIC). "Мерседес" виробляє авто преміум класу. Завдяки найновішим зручностям і опціям потужності водіння цих машин приносить справжнє задоволення. Але запчастини до них є настільки дорогими, що більш-менш серйозний ремонт Mercedes потенційно може зробити вас банкрутом, якщо тільки ви не заробляєте тисячі доларів на місяць. Особливо йдеться про моделі ML 350 4MATIC.

"Форд" (Ford F250 Super Duty Powerstroke) – сімейство вантажних пікапів. Таке авто міцне і надійне, що може перевозити значний вантаж, Ford F250 з дизельним двигуном Powerstroke V8 буде гарним вибором. Але якщо ви не фермер, а офісний працівник чи тим паче студент, ця машина точно не для вас.

"Вона бере багато пального, має певні проблеми з безпекою (бо ж машина в першу чергу для сільської місцевості) і може бути дорогою в ремонті. Це вже не кажучи про великі розміри машини, що для міста може бути незручно", – каже Оуен.

"БМВ" (BMW M3) поєднує у собі головні недоліки спортивного і преміум-авто. Занадто потужний двигун, як для новачка, і занадто дороге обслуговування як для того, хто лише на початку своєї кар’єри.

"Шевроле Авео" (Chevrolet Aveo) спершу видається ідеальним варіантом для новачка – бюджетна машина зі звичайним двигуном, проте саме ця модель вирізняється низкою проблем: загалом низька надійність машини та недостатній рівень безпеки. Експерти все ж радять пошукати іншу машину.

"Мазда" (Mazda Speed 3) – компактна модель "Мазда 3" насправді є чудовою першою автівкою для будь-кого. Однак 263-сильна модифікація Speed 3 з турбонаддувом є поганим вибором для новачків через надто потужний двигун, з яким не так вже й просто впоратися.

"Мазда" (Mazda RX-8) – фантастична автівка для керування. Але 232 кінські сили є “не ок” для новачків. Крім того ця модель має роторний двигун, якиий вимагає особливої ​​уваги. Ось чому новачкам краще не варто купувати RX-8.

Нагадаємо, в Мережі з'явилися рідкісні кадри прототипів Таврії ЗАЗ-1102.

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