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Які вживані авто українці привозять з Литви: топ-15 моделей та їхня ціна

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Які вживані авто українці привозять з Литви: топ-15 моделей та їхня ціна

Стало відомо, яким машинам із пробігом з Литви надають перевагу українці та скільки саме вони коштують.

Так, у першому півріччі 2022 року Литва посіла третє місце в рейтингу країн Європейського Союзу, звідки українці привозили найбільше вживаних авто.

Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.

Як відомо, автомобілі з Литви асоціюються в українців переважно з так званими "євробляхами". Саме з цієї країни такі машини масово привозили свого часу. Проте місцевий авторинок залишився популярним навіть після зміни законів та можливості привозити машини офіційно.

Зазначається, що від січня до червня українці привезли 32,6 тисячі вживаних "легковиків" з Литви. Це — 11,4% від загальної кількості авто, які імпортували протягом цього періоду з країн Євросоюзу. Особливо активно українці купували там машини у травні та червні, під час дії так званого "нульового" розмитнення. Якщо на початку року з Литви привозили в середньому 2,5-3 тисячі вживаних "легковиків", то в травні їх імпортували вже майже 12 тисяч, тобто вчетверо більше. Проте, якщо порівнювати не лише кількісно, то частка машин з Литви у березні-червні дещо зменшилася: якщо у січні вона становила 15,6%, то в червні уже 12,7%.

Як і у випадку з іншими країнами, в першій половині 2022 року з Литви привозили переважно недорогі автомобілі: 89% коштували менше ніж $5 тисяч. Найпопулярнішими виявилися легковики вартістю від $1 до $2 тисяч. Таких було 30% від загальної кількості (9,8 тисячі штук). Середня ціна автомобіля з Литви у першому півріччі 2022 року становила  $2 750. Це — на близько $200 більше, ніж середня ціна машини з Польщі та на $700 менше, ніж середня вартість авто з Німеччини.

До вашої уваги топ-15 вживаних моделей авто. які ввозили українці в першому півріччі 2022 року з Литви:

  1. Volkswagen Passat — 2 149 шт., середня ціна $2 087
  2. Volkswagen Golf — 1 665, $1 649
  3. Audi A6 — 1 125, $2 795
  4. Opel Zafira — 1 037, $1 538
  5. Skoda Octavia — 994, $2 161
  6. Volkswagen Touran — 878, $2 035
  7. Audi A4 — 846, $2 299
  8. Opel Astra — 837, $1 604
  9. Renault Megane — 797, $1 989
  10. BMW 5 Series — 792, $3 264
  11. Renault Scenic — 732, $1 828
  12. Mercedes-Benz E-Class — 707, $3 153
  13. BMW 3 Series — 617, $2 763
  14. Toyota Avensis — 613, $2 126
  15. BMW X5 — 588, $4 548

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2424
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