Які вживані авто українці привозять з Литви: топ-15 моделей та їхня ціна

Так, у першому півріччі 2022 року Литва посіла третє місце в рейтингу країн Європейського Союзу, звідки українці привозили найбільше вживаних авто.

Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.

Як відомо, автомобілі з Литви асоціюються в українців переважно з так званими "євробляхами". Саме з цієї країни такі машини масово привозили свого часу. Проте місцевий авторинок залишився популярним навіть після зміни законів та можливості привозити машини офіційно.

Зазначається, що від січня до червня українці привезли 32,6 тисячі вживаних "легковиків" з Литви. Це — 11,4% від загальної кількості авто, які імпортували протягом цього періоду з країн Євросоюзу. Особливо активно українці купували там машини у травні та червні, під час дії так званого "нульового" розмитнення. Якщо на початку року з Литви привозили в середньому 2,5-3 тисячі вживаних "легковиків", то в травні їх імпортували вже майже 12 тисяч, тобто вчетверо більше. Проте, якщо порівнювати не лише кількісно, то частка машин з Литви у березні-червні дещо зменшилася: якщо у січні вона становила 15,6%, то в червні уже 12,7%.

Як і у випадку з іншими країнами, в першій половині 2022 року з Литви привозили переважно недорогі автомобілі: 89% коштували менше ніж $5 тисяч. Найпопулярнішими виявилися легковики вартістю від $1 до $2 тисяч. Таких було 30% від загальної кількості (9,8 тисячі штук). Середня ціна автомобіля з Литви у першому півріччі 2022 року становила $2 750. Це — на близько $200 більше, ніж середня ціна машини з Польщі та на $700 менше, ніж середня вартість авто з Німеччини.

До вашої уваги топ-15 вживаних моделей авто. які ввозили українці в першому півріччі 2022 року з Литви:

Volkswagen Passat — 2 149 шт., середня ціна $2 087 Volkswagen Golf — 1 665, $1 649 Audi A6 — 1 125, $2 795 Opel Zafira — 1 037, $1 538 Skoda Octavia — 994, $2 161 Volkswagen Touran — 878, $2 035 Audi A4 — 846, $2 299 Opel Astra — 837, $1 604 Renault Megane — 797, $1 989 BMW 5 Series — 792, $3 264 Renault Scenic — 732, $1 828 Mercedes-Benz E-Class — 707, $3 153 BMW 3 Series — 617, $2 763 Toyota Avensis — 613, $2 126 BMW X5 — 588, $4 548

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