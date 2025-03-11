Які вживані авто з США найчастіше купують українці: відповідь "Укравтопрому"

У лютому цього року в Україні було зареєстровано майже 3,3 тисячі вживаних легкових авто з США. Найбільше українці купували електромобілі.

Про це повідомляє "Укравтопром".

42% усіх імпортованих машин – це електричні моделі. Бензинові автомобілі складають 41%, а гібридних – 7%. Дизельні та авто на газовому обладнанні мають по 5% від загальної кількості. Середній вік таких машин – 6 років.

ТОП-5 найпопулярніших моделей вживаних авто

TESLA Model Y — 419 од.;

TESLA Model 3 — 416 од.;

FORD Escape — 234 од.;

JEEP Cherokee — 187 од.;

NISSAN Rogue — 160 од.

Нагадаємо, фахівець дав поради, як покращити звучання аудіосистеми в салоні.

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