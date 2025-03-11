Які вживані авто з США найчастіше купують українці: відповідь "Укравтопрому"

Найбільше українці купували TESLA Model Y.
У лютому цього року в Україні було зареєстровано майже 3,3 тисячі вживаних легкових авто з США. Найбільше українці купували електромобілі.
Про це повідомляє "Укравтопром".
42% усіх імпортованих машин – це електричні моделі. Бензинові автомобілі складають 41%, а гібридних – 7%. Дизельні та авто на газовому обладнанні мають по 5% від загальної кількості. Середній вік таких машин – 6 років.
ТОП-5 найпопулярніших моделей вживаних авто
- TESLA Model Y — 419 од.;
- TESLA Model 3 — 416 од.;
- FORD Escape — 234 од.;
- JEEP Cherokee — 187 од.;
- NISSAN Rogue — 160 од.
Нагадаємо, фахівець дав поради, як покращити звучання аудіосистеми в салоні.
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