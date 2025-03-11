Категорія
Авто
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Які вживані авто з США найчастіше купують українці: відповідь "Укравтопрому"

Які вживані авто з США найчастіше купують українці: відповідь "Укравтопрому"

Які вживані авто з США найчастіше купують українці / Фото: Associated Press

Найбільше українці купували TESLA Model Y.

У лютому цього року в Україні було зареєстровано майже 3,3 тисячі вживаних легкових авто з США. Найбільше українці купували електромобілі. 

Про це повідомляє "Укравтопром".

42% усіх імпортованих машин – це електричні моделі. Бензинові автомобілі складають 41%, а гібридних – 7%. Дизельні та авто на газовому обладнанні мають по 5% від загальної кількості. Середній вік таких машин – 6 років. 

ТОП-5 найпопулярніших моделей вживаних авто

  • TESLA Model Y — 419 од.;
  • TESLA Model 3 — 416 од.;
  • FORD Escape — 234 од.;
  • JEEP Cherokee — 187 од.;
  • NISSAN Rogue — 160 од.

Нагадаємо, фахівець дав поради, як покращити звучання аудіосистеми в салоні.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація