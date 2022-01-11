Які зміни чекають на автомобільний ринок України у 2022 році

На нашому ринку повинні з'явитись нові цікаві автомобілі.
На Українському ринку цього року повинно з’явитись багато нових та цікавих автомобілів. Не дивлячись на дефіцит нових авто, автосалони отримують новинки від автовиробників.
В 2022 році можна буде придбати електроверсії вже знайомих моделей від відомих автовиробників, а також дорожчі версії автомобілів від китайських брендів. Про це повідомляє видання UBR.
На нашому ринку нарешті стануть доступними такі електричні версії авто:
- Citroen C4;
- Opel Mokka;
- Peugeot 2008;
- Nissan Aria;
- DS 3 e-Tense;
- CUPRA Born.
Але звісно, найпопулярніші автомобілі будуть з традиційними двигунами та з гібридними установками. Українські водії дуже чекають на такі авто:
- Toyota Corolla Cross;
- новые поколения Lexus NX и Lexus LX;
- Renault Logan и Renault Sandero;
- Opel Astra L;
- Nissan Qashqai и Nissan X-Trail;
- Suzuki S-Cross;
- Skoda Kodiaq;
Треба врахувати, що наразі на ринку автомобілів спостерігається серйозний дефіцит, тому в будь-який момент перелік доступних авто може змінитись. Саме тому ціни на доступні авто можуть зрости на 2-5%.
Також, дефіцит популярних автомобілів, передає “козирі” у руки до китайських автовиробників. Вони настільки добре оптимізували виробництво своїх автомобілів, що проблем з поставками майже немає. Ще один серйозний фактор – це ціна. Поки всі авто дорожчають, китайські машини утримують свій цінник в доступному діапазоні. Та для тих, хто хоче більш серйозне авто, деякі автовиробники з Піднебесної почали випускати люксові кросовери та седани.
Нагадаємо, що Українці 2021 року придбали рекордну кількість електромобілів.