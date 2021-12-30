Яких цін на вживані автомобілі очікувати українським водіям 2022 року

Автомобілі на українському ринку здорожчають на 10%.

Автомобільний світ зараз дуже нестабільний, серйозна криза влаштувала дефіцит нових автомобілів. Тепер не можна просто прийти до автосалону і поїхати звідти на новенькому авто, навіть якщо у вас є гроші. Нестача чіпів не дозволяє автовиробникам вчасно поставляти дилерам машини. Тож більшість водіїв почали купляти вживані автомобілі, деяких приваблює те, що в них доступні ті опції, які зараз з заводу не придбаєш.

Аналітичне агентство AUTO-Consulting дізналося, чи подорожчають вживані автомобілі 2022 року.

Як повідомляють експерти, У тих країнах, з яких здійснюється основний імпорт автомобілів до нашої країни, вибір машин став набагато гірший. Європейці швидко розбирають усі вигідні та найкращі варіанти і нашим покупцям залишаються лише залишки.

Тож така тенденція показує те, що наступного року ціни на вживані авто зростатимуть і в нашій країні. За прогнозами, зростання можливе на 10% на всі цінові сегменти автомобілів віком до 5 років. Крім того, багато європейських компаній продовжили терміни лізингу автомобілів, які вже є в їх корпоративних автопарках. Причина – неможливість поповнити автопарки новими моделями. Це означає, що ринок вживаних авто недоотримає чималу порцію непоганих та доглянутих машин.

З американськими автомобілями все трохи краще, там прогнозується ріст цін на 5%. Справа в тому, що сьогодні пропозиція битих автівок зі США на українському ринку значно перевищує попит, тому дуже підіймати ціни на такі машини немає сенсу.

Більше за все “під приціл” платоспроможних покупців потрапляють автомобілі віком до 4 років, які мають пробіг нижче за середній. Саме вони і вважаються найкращою альтернативою новим авто. Найпопулярніші моделі на нашому ринку, такі як, наприклад Volkswagen Passat, також здорожчали через дефіцит. Для деяких перекупників такі скрутні часи стали золотими і вони спокійно спекулюють на нестачі автомобілів.

Якщо ви запланували придбати автомобіль і вирішили трохи зачекати, поки впадуть ціни – це неправильний вибір. Поки ситуація з пандемією та дефіцитом чипів не заспокоїться, автомобілі будуть лише дорожчати.

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