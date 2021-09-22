Яких масштабів досягла криза чипів і як вона вплинула на продаж авто

Яких масштабів досягла криза чипів і як вона вплинула на продаж авто

Дефіцит напівпровідників може тривати навіть до 2023 року.

Дефіцит мікрочипів почався на початку цього року. Він вдарив по виробництву через те, що виробники напівпровідників не змогли впоратися з попитом.

Вони почали використовувати власні запаси, але їх не вистачило. Тепер це призвело до затримок з поставками нових авто. Про це повідомляє сайт AUTO-Consulting, який визначив, до яких масштабів розрослась криза з чипами.

Виробники мікросхем не обіцяють негайного усунення дефіциту. Хоча багато з них розширюють свої виробничі потужності спеціально для автомобільних компаній. Проте найближчі пів року ситуація навряд зміниться.

До другої половини року більшості автовиробників і дилерів вдавалося задовольнити попит завдяки надлишковим запасам машин, що з'явилися за час карантину. І багато компаній сподівалися, що до кінця нинішнього року, або до початку 2022, велика частина виробничих планів, зірваних кризою чипів, буде відновлена.

Через це вони вирішили встановити тимчасовий пріоритет у виробництві авто з більш високою прибутковістю та видалили деякі електронні компоненти з оснащення деяких моделей. Але зараз запаси виробників чипів і дилерів перебувають на майже рекордно низькому рівні, а масштаби втрачених обсягів виробництва вже занадто великі, щоб уникнути серйозного впливу на обсяги продаж.

У компанії IHS Markit прогнозували, що через брак напівпровідників в світі не буде вироблено до 7,1 млн легкових автомобілів. Проте потім Toyota оголосила про скорочення виробництва. І тепер аналітична компанія AutoForecast Solutions прогнозує, що світова автомобільна промисловість може втратити у виробництві 8,5 млн легкових автомобілів і легких вантажівок.

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Тепер глобальні виробничі втрати почали впливати на значне скорочення числа реєстрацій нових автомобілів порівняно з минулим роком. Продаж нових машин в США в серпні впав на 17%, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Це сталося через низький рівень запасів автомобілів і зростання цін, що стримують попит. У серпні аналогічне зниження спостерігалося і на європейських ринках. Ринок Німеччини впав у річному обчисленні на 23%, у Великобританії – на 22%, у Франції – на 15%.

Щоб збалансувати ситуацію, багато дилерів просувають продаж нових автомобілів на умовах "збірки на замовлення" та починають пропонувати "майже нові" моделі, якщо у них є можливість отримувати вживані авто.

Аналітики та голови Daimler, BMW і Volkswagen прогнозують, що дефіцит мікрочипів буде і в 2022 році і він суттєво вплине на виробництво і продаж. Крім того, що збільшення обсягів виробництва напівпровідників навряд допоможе збалансувати поставки навіть до 2023 року. Ціни на них, в деяких випадках, виросли більше, ніж на 20%.

Експерти прогнозують, що через збільшення цін та термінів поставки нових автомобілів, потенційні покупці будуть схилятися до вживаних авто. Особливо, в "майже новому" сегменті, який продається з гарантією виробника або дилера.

Фахівці AutoForecast Solutions відзначають, що велика частина поточного попиту на машини поглинається вторинним ринком. Через це, на останньому спостерігаються рекордні ціни. Ця тенденція виснажує частину попиту на нові авто, і заважає продажу нових автомобілів легко відновилися, як тільки їхня пропозиція досягне потрібних обсягів.

Раніше повідомлялося, що в автомобільній індустрії може посилитися криза, спричинена дефіцитом чипів.

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