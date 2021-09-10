Яким має бути ідеальний електромобіль: журналісти "створили" авто з найкращими характеристиками популярних моделей

Autovia EV-21 має максимальну швидкість Rimac Nevera та дальність ходу Mercedes EQS.

Ідеальний електромобіль у 2021 році мав би мати швидкість зарядки Porsche Taycan, практичність Citroen e-Berlingo, салон BMW i3 та дальність ходу Mercedes EQS.

Такого висновку дійшли експерти сайту Auto Express, які разом зі ще декількома виданнями створили уявний ідеальний електричний автомобіль Autovia EV-21. У ньому вони поєднали найкращі характеристики нових електрокарів.

Від електромобіля MG5 він взяв доступну ціну, яка становить 26 495 фунтів стерлінгів (980 000 грн), та економічність обслуговування. Гарантію Autovia EV-21 отримав від Lexus UX300e, якому стандартний трирічний пакет можна продовжити до 10 років або 160 000 км.

Швидкість зарядки надали Audi e-tron GT та Porsche Taycan, які мають електричні системи на 800 вольт. Audi може збільшувати запас ходу на 60 км за кожні п’ять хвилин заряджання. Проте пробіг ідеальному електрокару дарує Mercedes EQS, який може проїхати 770 км на одному заряді.

Комфорт їзди EV-21 отримав від Hyundai Ioniq 5, який є найкращим для подорожей на великі відстані. Водночас продуктивність електрокар запозичив у Rimac Nevera. Він розганяється до "сотні" за менше, ніж 2 секунди, і має максимальну швидкість 408 км/год. Керованість Autovia надав Porsche Taycan.

EV-21 зробили таким ж веселим під час їзди, як MINI Electric, а Honda e віддала йому свої гаджети, які включають інформаційно-розважальну систему з віртуальним акваріумом.

Салон ідеальний електромобіль запозичив у BMW i3. Він поєднує світлі породи деревини та тканини із рослинних волокон, що не тільки чудово виглядає, але й підкреслює його екологічність.

Водночас практичність EV-21 отримав від Citroen e-Berlingo, який може перевозити сім осіб, а якщо у ньому скласти всі сидіння, можна отримати 4 000 літрів вантажного простору.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання