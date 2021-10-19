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Яким може бути майбутній великий електричний позашляховик Hyundai: дизайн, технології та характеристики

Яким може бути майбутній великий електричний позашляховик Hyundai: дизайн, технології та характеристики

carscoops.com

Прогноз щодо зовнішнього вигляду, салону, потужності та оснащення автомобіля.

Hyundai готується розширити свій асортимент електромобілів з великим позашляховиком, який, ймовірно, отримає назву Ioniq 7. Цей трирядний флагман допоможе корейському автовиробнику стати вуглецево-нейтральним до 2045 року.

На нещодавньому Мюнхенському автосалоні цей автомобіль продемонстрували у формі концепту. Його показали в тіні майбутніх Ioniq 5 та Ioniq 6 та не повідомили про нього багато деталей. Проте на сайті Carscoops створили рендери майбутньої новинки та розповіли про те, якою вона може бути.

© Hyundai
Hyundai

Багато автовиробників обмежені своїм фірмовим дизайном, але Hyundai відмовився від цього і розробив модельний ряд зі свіжим екстер'єром. Ioniq 7 знову розширив дизайнерські межі, поєднавши вибагливі деталі з футуристичним шиком.

Фронтальний дизайн має світлодіодну панель, що охоплює всю ширину капота так само, як у мінівена Staria. Нижче розташовані фари, які мають параметричні пікселі світлодіодів, і контрастна передня панель на місці традиційної решітки радіатора. Також у електрокара різко обривається задня частина, є квадратні крила та дверні ручки, встановлені врівень корпусу.

© carscoops.com
carscoops.com

У виданні не визначилися з інтер’єром Ioniq 7, але джерела повідомляють, що зі сторони стилю, обладнання та практичності він буде настільки ж модним, як Ioniq 5.

Варто очікувати на цифрову панель приладів та інформаційно-розважальний дисплей, бездротові Apple CarPlay та Android Auto, дисплей доповненої реальності та розширене розпізнавання голосу. Допоміжні засоби для водія, ймовірно, включатимуть автономне керування 2-го рівня, допомогу під час утримання смуги руху, моніторинг сліпих зон, попередження про перехресний рух ззаду та оновлення через Мережу.

© carscoops.com
carscoops.com

Як Ioniq 5 та 6, Ioniq 7 використовує платформу E-GMP Hyundai Motor Group, спільну з іншими електромобілями Kia та Genesis. Він буде оснащений акумулятором на 100 кВт-год з приблизним запасом ходу понад 483 км. Система на 800 вольт дозволить швидко заряджати постійним струмом до 350 кВт, а підзарядка від 10 до 80 відсотків займе лише 18 хвилин.

Буде доступний повний привід, а двомоторний агрегат можливо генеруватиме 308 к.с. Напевно, будуть запропоновані і більш потужні варіанти. Ймовірно, модель отримає показники, які затьмарять потужну Kia EV6 GT та її 577 кінських сил та 740 Ньютон-метрів крутного моменту.

Ioniq 7 може бути представлений у вигляді концепту в найближчі місяці, а виробнича версія вийде на початку 2024 року.

Раніше повідомлялося, що новий електрокар Hyundai підкорив один зі світових ринків.

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