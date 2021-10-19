Яким може бути майбутній великий електричний позашляховик Hyundai: дизайн, технології та характеристики

Яким може бути майбутній великий електричний позашляховик Hyundai: дизайн, технології та характеристики

Прогноз щодо зовнішнього вигляду, салону, потужності та оснащення автомобіля.

Hyundai готується розширити свій асортимент електромобілів з великим позашляховиком, який, ймовірно, отримає назву Ioniq 7. Цей трирядний флагман допоможе корейському автовиробнику стати вуглецево-нейтральним до 2045 року.

На нещодавньому Мюнхенському автосалоні цей автомобіль продемонстрували у формі концепту. Його показали в тіні майбутніх Ioniq 5 та Ioniq 6 та не повідомили про нього багато деталей. Проте на сайті Carscoops створили рендери майбутньої новинки та розповіли про те, якою вона може бути.

Hyundai

Багато автовиробників обмежені своїм фірмовим дизайном, але Hyundai відмовився від цього і розробив модельний ряд зі свіжим екстер'єром. Ioniq 7 знову розширив дизайнерські межі, поєднавши вибагливі деталі з футуристичним шиком.

Фронтальний дизайн має світлодіодну панель, що охоплює всю ширину капота так само, як у мінівена Staria. Нижче розташовані фари, які мають параметричні пікселі світлодіодів, і контрастна передня панель на місці традиційної решітки радіатора. Також у електрокара різко обривається задня частина, є квадратні крила та дверні ручки, встановлені врівень корпусу.

carscoops.com

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У виданні не визначилися з інтер’єром Ioniq 7, але джерела повідомляють, що зі сторони стилю, обладнання та практичності він буде настільки ж модним, як Ioniq 5.

Варто очікувати на цифрову панель приладів та інформаційно-розважальний дисплей, бездротові Apple CarPlay та Android Auto, дисплей доповненої реальності та розширене розпізнавання голосу. Допоміжні засоби для водія, ймовірно, включатимуть автономне керування 2-го рівня, допомогу під час утримання смуги руху, моніторинг сліпих зон, попередження про перехресний рух ззаду та оновлення через Мережу.

carscoops.com

Як Ioniq 5 та 6, Ioniq 7 використовує платформу E-GMP Hyundai Motor Group, спільну з іншими електромобілями Kia та Genesis. Він буде оснащений акумулятором на 100 кВт-год з приблизним запасом ходу понад 483 км. Система на 800 вольт дозволить швидко заряджати постійним струмом до 350 кВт, а підзарядка від 10 до 80 відсотків займе лише 18 хвилин.

Буде доступний повний привід, а двомоторний агрегат можливо генеруватиме 308 к.с. Напевно, будуть запропоновані і більш потужні варіанти. Ймовірно, модель отримає показники, які затьмарять потужну Kia EV6 GT та її 577 кінських сил та 740 Ньютон-метрів крутного моменту.

Ioniq 7 може бути представлений у вигляді концепту в найближчі місяці, а виробнича версія вийде на початку 2024 року.

Раніше повідомлялося, що новий електрокар Hyundai підкорив один зі світових ринків.

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