Який автомобіль обрати на українському ринку за бюджету у 10 тисяч доларів

За цей бюджет можна знайти досить непоганий та свіжий автомобіль.

Коли купляєш автомобіль, головне визначитись з бюджетом, адже пропозицій багато і “скарб” можна відшукати за будь-які гроші.

ТСН.Авто підготував для вас добірку найкращих варіантів за бюджет до 10 000 доларів (приблизно 272 000 грн).

Розпочнемо з популярного автомобіля на нашому ринку – Volkswagen Jetta 2014 року. Цей автомобіль коштує 8 200 доларів (приблизно 223 040 грн). За ці гроші можна придбати автомобіль з двигуном 1.8 літра та 2.5 літра. В цьому випадку, для економії, краще обрати останній варіант, адже на нього без проблем можна встановити ГБО. Звісно з сучасними цінами на блакитне паливо – це не дуже допоможе, але, якщо ви плануєте придбати автомобіль на довгий час – то ГБО непогана інвестиція. Також комплектація таких авто дуже непогана: кондиціонер, АКПП та мультимедіа з повноцінним дисплеєм.

Наступний ще один бестселер автомобільного світу Україні – Mitsubishi Lancer 2009 року. За такий автомобіль доведеться заплатити 8 300 доларів (приблизно 225 760 грн). За ці гроші ви отримаєте автомобіль з двигуном на 2 літри, який працюватиме у парі з варіатором. Таке авто ідеально підходить для початківців та людей, який потрібен не дуже вибагливе авто. При цьому ви матимете підігрів передніх сидінь, функціональне кермо та клімат-контроль.

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Тепер у нас представник Кореї – Hyundai Sonata 2012 року. Майбутньому власнику доведеться викласти 8 500 доларів (приблизно 231 200 грн). Таких автомобілів дуже багато, але вони дуже різні. Є - офіційні, пригнані зі США та з Кореї. Останні будуть з просто нереальними пробігами, тож вони підходять більше для таксі. Зі США треба шукати автомобіль, який нормально відновлений. А ось офіційний найцікавіший, але цінники там найчастіше не дуже привітливі. В наш бюджет краще за все підходить Hyundai Sonata зі США. Така машина буде мати двигун на 2,4 літра та надійну АКПП. Також, більшість машин на нашому ринку продаються з вже встановленим ГБО.

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Звісно ми підшукали для вас надійний та непримхливий паркетник. Його роль дісталася – Chevrolet Captiva 2008 року. Такий автомобіль в непоганому стані коштуватиме 9 700 доларів (приблизно 263 840 грн). Головна особливість цього авто – великий кліренс та повний привід. У рух його приводить непоганий двигун на 2 літри та перевірена часом автоматична коробка передач на 5 ступенів. Також, авто буде на повній комплектації – шкіряний салон, клімат-контроль, підігрів сидінь і так далі.

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Та найкращим вибором у цьому бюджеті для невибагливих водіїв стане – Volkswagen Passat 2013 року. Продавці просять за нього 9 800 доларів (приблизно 266 560 грн). Тут та сама ситуація, що і з Jetta. Є офіційні автомобілі з більш складнішими двигунами з системою прямого впорскування палива, а є звичайні, які не приносять проблем своєму власнику та з радістю споживають газ. Тож краще зверніть увагу на автомобілі з двигуном на 2.5 літра. Ще одним бонусом такої варіації Passat стане те, що на нього встановлюють звичайну автоматичну коробку передач, яка при належному обслуговуванні зможе прожити дуже довго.

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І вже традиційна порада – купляйте автомобіль з “холодним” розумом та завжди перевіряйте його на СТО.

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