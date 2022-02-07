Який автомобіль обрати замість кросовера Hyundai Tucson

Кросоверів на ринку України багато, тому є з чого обрати.

Корейський кросовер – Hyundai Tucson дуже надійний та цікавий автомобіль. За нього майбутньому власнику потрібно викласти 757 800 грн (приблизно 27 050 доларів). Під капотом у нього традиційний двигун – на 2 літри та звичайна АКПП на 6 передач, звісно зірок з неба вона не збирає, але для безпроблемного пересування містом повністю підходить. Не забувайте про дуже футуристичний дизайн машини, за ці гроші ви отримуєте багато стилю, непогану комплектацію та надійність.

Та завжди можна роздивитись і інші авто. ТСН.Авто підготував для вас добірку кращих аналогів.

Розпочнемо з доступного та надійного кросовера Nissan X-Trail. Коштує таке авто – 680 200 грн (приблизно 24 300 доларів. Під капотом ви знайде двигун – на 2 літри, який працює у парі зі звичайною механічною коробкою передач. Так як автомобіль в базовій комплектації, то багато опцій тут відсутні. Та для того, щоб з комфортом дістатись до точки призначення все передбачено.

nissan.ua

Тепер перейдемо до надійного японського самурая - Toyota RAV4. За автомобіль в звичайній комплектації дилер просить 715 700 грн (приблизно 25 600 доларів). За ці гроші ви отримаєте двигун на 2 літри з технологією D-4S, який працюватиме з традиційною та безпроблемною механікою. Автомобіль буде оснащено сучасною мультимедіа та базовими функціями. Але повного приводу за цей цінник звісно “не занесли”.

newsroom.toyota.co

Ось у нас майже народний автомобіль – KIA Sportage. Таке авто коштує 719 600 грн (приблизно 25 700 доларів). Під капотом у нього розмістився двигун на – 2 літри, а йому допомагає звичайна та надійна АКПП на 6 передач. В комплектації ви знайдете: давачі дощу та світла, підігрів сидінь, задні парктроніки та камеру заднього виду. Досить непоганий автомобіль за досить демократичний цінник. Тим паче, що авто отримало новий та цікавий дизайн.

motor1

Зараз розглянемо оновлений Nissan Juke. Це авто у гарній комплектації коштує 738 300 грн (приблизно 26 000 доларів). Автомобіль оснащено невеликим двигуном – на 1 літр з турбіною та АКПП на 8 передач. Тому, на пальному ви точно зекономите. Також, тут багато корисних опцій та систем з допомоги водію. Багато водіїв зможуть оцінити новітню мультимедійну систему та акустику BOSE.

nissan.ua

І наостанок компактний та стильний кросовер – Peugeot 2008. За нього дилери просять 750 000 грн (приблизно 26 800 доларів). Його обладнали турбованим дизельним двигуном – на 1.5 літра та новою автоматичною коробкою передач на 8 діапазонів, яка допоможе також економити. Дизайн автомобіля дуже сучасний та незвичайний. На такому авто ви точно будете виділятися у потоці. Також, за старою французькою традицією, автомобіль має дуже багато опцій.

motor1.com

Кожен з цих автомобілів підходить під свої цілі, тому вам треба оцінити свій щоденний маршрут та обрати авто на свій смак.

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