Який автомобіль обрати замість популярного кросовера Toyota RAV4

Найцікавішим аналогом виявився корейський позашляховик - Hyundai Tucson.

Кросовер RAV4 від Toyota отримав свою популярність через свою шалену надійність та дуже сучасний дизайн. В автомобілі поєднується якість та новітні технології, в яких японці точно розуміються.

Та якщо ви не хочете бути як всі, та бажаєте придбати собі інше авто, ТСН.Авто підготував для вас добірку найкращих аналогів.

За RAV4 в непоганій комплектації дилер просить 741 807 грн (приблизно 27 500 доларів). За ці гроші ви отримаєте двигун на 2 літри, який працюватиме з непоганим варіатором. Автомобіль буде оснащено сучасною мультимедіа та матиме гарну ергономіку салону.

Розпочнемо з майже народного автомобіля – KIA Sportage. За цей автомобіль доведеться викласти 644 556 грн (приблизно 23 800 доларів). Під капотом у нього розмістився двигун на 1.6 літра, а йому допомагає звичайна та надійна АКПП на 6 передач. В комплектації ви знайдете: датчик дощу та світла, підігрів сидінь та задні парктроніки.

kia.ua

Наступний автомобіль корінням з Німеччини – Volkswagen T-Cross. Це авто коштує 676 568 грн (приблизно 25 000 доларів). За цей цінник пропонують автомобіль з невеликим турбованим двигуном об’ємом 1 літр, він працює у парі з сучасною DSG коробкою на 7 ступенів. Комплектація мінімальна, але навіть вона має 6 Airbag, автоматичне освітлення з LED лампами та підігрів сидінь.

volkswagen.ua

Opel Mokka – автомобіль схожий на попередній, але він має зовсім індивідуальний характер. Щоб придбати такий автомобіль вам потрібно заплатити 698 200 грн (приблизно 25 800 доларів). Тут двигун більш потужний, 1.2 літра з турбіною та АКПП на 8 передач, тож авто буде значно економити ваш бюджет. З комплектацією все традиційно – датчик світла та дощу, підігрів сидінь та мультимедіа з навігацією.

www.infocar.ua

Французи також увірвалися до нас зі своїм Peugeot 2008. Такий кросовер з шаленим дизайном коштує 734 500 грн (приблизно 27 203 доларів). За рух відповідає бензиновий турбо двигун на 1.2 літра з АКПП. Та треба сказати, що в цьому випадку ви платите не за технічні характеристики, а за крутий та сучасний дизайн та класну ергономіку. Автомобіль доволі таки бюджетний, але привертає увагу. Також комплектація має всі необхідні опції.

autocentre.ua

Ще один бестселер – Hyundai Tucson. Цей корейський кросовер коштує 736 900 грн (приблизно 27 300 доларів). Тут агрегати більш схожі на RAV4 – двигун 2 літри та АКПП. Машина також отримала незвичайний дизайн, особливо передньої частини. Комплектація непогана: підігрів сидінь, повний електропакет, круїз-контроль та клімат-контроль.

www.infocar.ua

Тож тепер, ви знаєте на які автомобілі звернути увагу та на який бюджет розраховувати.

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