Який автомобіль обрати замість популярної Skoda Kodiaq: кращі варіанти на українському ринку

Одним з найкращим аналогом виявився - Ford Kuga.

Skoda Kodiaq – позашляховик, який люблять українці. За 898 тисяч грн (приблизно 33 200 доларів), ви отримаєте автомобіль з турбованим двигуном на 2 літри, швидку автоматичну коробку передач DSG та систему повного привода.

Та якщо вам не подобається цей автомобіль, не журіться. ТСН.Авто підготував для вас добірку найкращих аналогів.

Розпочнемо з майже народного автомобіля – KIA Sportage. За цей автомобіль доведеться викласти 708 068 грн (приблизно 26 224 доларів). Під капотом у нього розмістився двигун на 1.6 літра, а йому допомагає звичайна та надійна АКПП на 6 передач. В комплектації ви знайдете: датчик дощу та світла, підігрів сидінь та задні парктроніки. Досить непоганий автомобіль за невеликий цінник.

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Далі представник Японії – Nissan X-Trail. Майбутній власник повинен заплатити за нього 780 380 грн (приблизно 28 900 доларів). Під капотом у нього буде розташований звичайний та надійний двигун на 2 літри, а йому “до пари“ інженери додали варіатор, який вже давно перевірений часом. Також, що дуже важливо - Nissan X-Trail за ці гроші, також матиме систему повного приводу. Крім цього, в машині досить приємний та ергономічний салон, непогана мультимедіа та всі потрібні для сучасного водія опції.

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Тепер ще один бестселер на українському ринку – Toyota RAV4. За автомобіль в непоганій комплектації дилер просить 823 847 грн (приблизно 30 512 доларів). За ці гроші ви отримаєте двигун на 2 літри, який працюватиме з непоганим та швидким варіатором. Автомобіль буде оснащено сучасною мультимедіа та просто дуже стильний дизайн. Але повного приводу за цей цінник так і “не занесли”.

www.drom.ru

Тепер давайте розглянемо автомобіль корінням з Німеччини – Volkswagen T-Cross. Це авто коштує 848 077 грн (приблизно 31 400 доларів). За цей цінник пропонують автомобіль з невеликим турбованим двигуном об’ємом 1 літр, який працює у парі з сучасною DSG коробкою на 7 ступенів. Комплектація вже непогана - вона має 6 Airbag, автоматичне освітлення з LED лампами, підігрів сидінь і датчики світла та дощу.

https://auto.ironhorse.ru

Ось ми і дійшли до останнього претендента – Ford Kuga. Цей красень коштує 895 544 грн (приблизно 33 160 доларів). Під капотом у нього встановлено двигун Ecoboost на 1.5 літра, а за передачі відповідає звичайний традиційний автомат на 8 передач. Система повного привода також непогана, тож, при наявності зимової резини дискомфорту в їзді ви не отримаєте. Дизайн сучасний, салон якісний, а мультимедіа нарешті наздогнала європейських конкурентів.

https://vidi.ua

Нагадаємо, що обрати замість популярного Volkswagen Passat на ринку України.