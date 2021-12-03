Який автомобіль придбати на українському ринку за 8 тисяч доларів

За цей бюджет можна обрати досить непоганий ка комфортний автомобіль.

Придбати автомобіль для більшості людей – це ціла подія. Тож не дивно, що до цього дійства люди підходять дуже серйозно. Наш ринок переповнений сумнівними пропозиціями і відшукати гідний варіант важко.

ТСН.Авто вирішив допомогти вам зробити вибір і створив добірку найцікавіших варіантів автомобілів у кузові седан за 8 тисяч доларів (приблизно 216 000 грн).

Перший автомобіль, на який треба звернути увагу – Skoda Octavia 2005 року випуску. Коштує вона 7 100 доларів (приблизно 191 700 грн), за ці гроші ви отримаєте машину на механічній КПП та з двигуном на 2 літра TSI. Також, це дуже надійний автомобіль, а обслуговувати його коштує не дорого. По комплектації все також непогано: підігрів передніх сидінь, 4 подушки безпеки та клімат-контроль.

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Далі також дуже популярний автомобіль – Volkswagen Polo 2012 року. За нього продавці просять 7 600 доларів (приблизно 205 200 грн). За непоганий цінник ви отримаєте авто на АКПП з двигуном 1.6 літра. Для комфортної їзди буде встановлено кондиціонер, підігрів сидіння та мінімальний електропакет. Тільки пам’ятайте, що ці автомобілі у своїй більшості пригнані зі США, тож дивіться дуже уважно, щоб не втрапити у халепу.

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Renault Fluence 2012 року випуску – дуже непоганий сімейний автомобіль. За нього доведеться заплатити 7 700 доларів (приблизно 207 900 грн). Невелика ціна, як для великого та комфортного авто. Ці автомобілі зазвичай мають дизельний двигун на 1.5 літра та автоматичну КПП. Також французи славетні тим, що мають дуже багату комплектацію. Наприклад, Megane може “похизуватися” шкіряним салоном, непоганою аудіосистемою, клімат-контролем та звичайно підігрівом сидінь.

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А цей автомобіль сподобається людям, які полюбляють практичні автомобілі – Hyundai Santa Fe 2007 року. Він коштує 7 900 доларів (приблизно 213 300грн), йдеться про автомобіль з дизельним двигуном на 2.2 літра та механічну коробку передач. Машина звісно не створена для бездоріжжя, але пересуватися нашими дорогами, та з’їздити на дачу маючи повнопривідний паркетник значно цікавіше. Також ви отримаєте підігрів сидіння, круїз-контроль та клімат-контроль.

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І автомобіль, який за останні роки став дуже популярним в Україні – Ford Focus 2015 року. Щоб його придбати, вам треба мати 7 900 доларів (приблизно 213 300грн). Двигун буде звичайний 2 літра та автоматична коробка передач. Комплектації різні, але навіть у базовій ви отримаєте кондиціонер, підігрів сидінь та гарну аудіосистему. Та знову звертайте увагу на стан авто, адже офіційних таких машин дуже мало, більша частина привезена зі США, тож уважно подивіться, як виконано ремонт і подивіться автомобіль на підйомнику.

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Тепер підсумуємо, все просто – приймайте рішення “холодним” розумом. Вам може дуже сподобатись автомобіль, але ви повинні відкласти емоції на другий план і повністю перевірити машину на СТО. Якщо продавець на вас тисне, краще відмовитись від цього варіанту.

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