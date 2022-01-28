Який автомобіль придбати на українському ринку замість Skoda Karoq

Зараз автодилери пропонують автомобілі на будь-який смак.
Хоч на автомобільному ринку спостерігається криза, але покупцю з грошима є де справді розгулятися. Ось, наприклад, Skoda Karoq. За такий автомобіль дилери просять 783 799 грн (приблизно 27 900 доларів). За ці гроші ви отримаєте двигун - на 1.4 літра з турбіною, який працюватиме у парі з АКПП на 8 передач. Комплектація також непогана, все що потрібно сучасному водію в Karoq присутнє.
Та якщо вам не до душі цей автомобіль, ТСН.Авто приготував для вас добірку найкращих аналогів.
Розпочнемо з дуже стильного кросовера Peugeot 2008. Коштує він 750 тисяч гривень (приблизно 26 700 доларів). Тут у вас буде дизельний двигун - на 1.5 літра зі швидкою АКПП на 8 передач. Дизайн автомобіля дуже сучасний та привабливий. Інтер’єр також сподобається будь-кому. За ці кошти ви отримаєте авто з солідною комплектацією, найголовніша фішка якої – це об’ємна 3Д панель.
Тепер у нас компактний кросовер - Opel Mokka. Автомобіль бюджетний, але він має індивідуальний характер. Щоб придбати таке авто, вам потрібно сплатити 753 600 грн (приблизно 26 900 доларів). Тут встановлено надійний двигун – на 1.2 літра з турбіною, також, за цей цінник ви вже можете розраховувати на автоматичну коробку передач на 8 діапазонів, тому авто буде значно економити пальне і ваш бюджет. З комплектацією все традиційно – давач світла та дощу, підігрів сидінь та мультимедіа з навігацією.
Далі роздивимось популярний корейський кросовер – Hyundai Tucson. За нього потрібно викласти 757 800 грн (приблизно 27 050 доларів). Під капотом у нього традиційний двигун – на 2 літри та звичайна АКПП на 6 передач, звісно зірок з неба вона не збирає, але дуже надійна. Не забувайте про дуже футуристичний дизайн машини, за ці гроші ви отримуєте багато стилю, непогану комплектацію та надійність.
Ось ми дійшли до невеличкого німецького кросовера – Volkswagen T-Cross. Це авто коштує 774 928 грн (приблизно 27 600 доларів). За цей цінник пропонують автомобіль з доволі непоганим турбованим двигуном об’ємом 1.5 літра, який працює у парі з сучасною DSG коробкою на 7 ступенів. Комплектація вже непогана - вона має 6 Airbag, автоматичне освітлення з LED лампами, підігрів сидінь і давачі світла та дощу.
І наостанок, бестселер на українському ринку – Toyota RAV4. За автомобіль в непоганій комплектації дилер просить 779 667 грн (приблизно 27 800 доларів). За ці гроші ви отримаєте двигун на 2 літри з технологією D-4S, який працюватиме з непоганим та швидким варіатором. Автомобіль буде оснащено сучасною мультимедіа та всіма необхідними функціями. Але повного приводу за цей цінник так і “не занесли”.
Серед цих автомобілів, кожен автомобіліст зможе обрати для себе варіант, який йому до душі.
Нагадаємо, що обрати замість популярного седана Toyota Corolla: кращі варіанти на українському ринку.