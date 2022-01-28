Який автомобіль придбати на українському ринку замість Skoda Karoq

Зараз автодилери пропонують автомобілі на будь-який смак.

Хоч на автомобільному ринку спостерігається криза, але покупцю з грошима є де справді розгулятися. Ось, наприклад, Skoda Karoq. За такий автомобіль дилери просять 783 799 грн (приблизно 27 900 доларів). За ці гроші ви отримаєте двигун - на 1.4 літра з турбіною, який працюватиме у парі з АКПП на 8 передач. Комплектація також непогана, все що потрібно сучасному водію в Karoq присутнє.

Та якщо вам не до душі цей автомобіль, ТСН.Авто приготував для вас добірку найкращих аналогів.

Розпочнемо з дуже стильного кросовера Peugeot 2008. Коштує він 750 тисяч гривень (приблизно 26 700 доларів). Тут у вас буде дизельний двигун - на 1.5 літра зі швидкою АКПП на 8 передач. Дизайн автомобіля дуже сучасний та привабливий. Інтер’єр також сподобається будь-кому. За ці кошти ви отримаєте авто з солідною комплектацією, найголовніша фішка якої – це об’ємна 3Д панель.

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Тепер у нас компактний кросовер - Opel Mokka. Автомобіль бюджетний, але він має індивідуальний характер. Щоб придбати таке авто, вам потрібно сплатити 753 600 грн (приблизно 26 900 доларів). Тут встановлено надійний двигун – на 1.2 літра з турбіною, також, за цей цінник ви вже можете розраховувати на автоматичну коробку передач на 8 діапазонів, тому авто буде значно економити пальне і ваш бюджет. З комплектацією все традиційно – давач світла та дощу, підігрів сидінь та мультимедіа з навігацією.

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Далі роздивимось популярний корейський кросовер – Hyundai Tucson. За нього потрібно викласти 757 800 грн (приблизно 27 050 доларів). Під капотом у нього традиційний двигун – на 2 літри та звичайна АКПП на 6 передач, звісно зірок з неба вона не збирає, але дуже надійна. Не забувайте про дуже футуристичний дизайн машини, за ці гроші ви отримуєте багато стилю, непогану комплектацію та надійність.

https://nahodim.com.ua

Ось ми дійшли до невеличкого німецького кросовера – Volkswagen T-Cross. Це авто коштує 774 928 грн (приблизно 27 600 доларів). За цей цінник пропонують автомобіль з доволі непоганим турбованим двигуном об’ємом 1.5 літра, який працює у парі з сучасною DSG коробкою на 7 ступенів. Комплектація вже непогана - вона має 6 Airbag, автоматичне освітлення з LED лампами, підігрів сидінь і давачі світла та дощу.

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І наостанок, бестселер на українському ринку – Toyota RAV4. За автомобіль в непоганій комплектації дилер просить 779 667 грн (приблизно 27 800 доларів). За ці гроші ви отримаєте двигун на 2 літри з технологією D-4S, який працюватиме з непоганим та швидким варіатором. Автомобіль буде оснащено сучасною мультимедіа та всіма необхідними функціями. Але повного приводу за цей цінник так і “не занесли”.

https://auto.ru

Серед цих автомобілів, кожен автомобіліст зможе обрати для себе варіант, який йому до душі.

Нагадаємо, що обрати замість популярного седана Toyota Corolla: кращі варіанти на українському ринку.