Який штраф за брудні номери в автомобілі: патрульні дали відповідь (фото)

У патрульній поліції Київщини пояснили, в яких випадках заборонено керування або експлуатацію автомобіля.
Керування автомобілем без номерного знаку, з закритим, брудним чи не освітленим номерним знаком: це ще не весь перелік порушень вимог законодавства стосовно номерів, за які штрафують громадян.
Про це попереджає патрульна поліція Київської області.
Днями у Броварах на вулиці Сергія Москаленка патрульна поліція виявила автомобіль Ford Edge, на якому не було номерних знаків.
А в середу, 22 січня, близько 11-ї години, на 31 км автодороги Київ–Чоп патрульні помітили вантажний транспортний засіб Daf XF 105, задній номерний знак якого був закритий стороннім предметом, через що не було можливо визначити символи на ньому.
"Тож в обох випадках ми зупинили ці транспортні засоби, провели профілактичну бесіду з керманичами та винесли постанови за ч. 1 ст. 121-3 (Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків) КУпАП", – йдеться у повідомленні.
У яких випадках заборонено керування або експлуатацію автомобіля:
- без номерного знака;
- з номерним знаком, що не належить цьому засобу або не відповідає встановленим зразкам або вимогам;
- з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці;
- з перевернутим чи неосвітленим номерним знаком;
- зі закритим іншими предметами (зокрема, прозорими);
- з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію;
- із забрудненим номерним знаком, якщо така забрудненість не дає можливості чітко визначити символи або буквено-числову комбінацію номерного знака з відстані 20 метрів;
- вчинення інших умисних дій, спрямованих на приховування номерного знака.
Порушення цих вимог тягне за собою штраф у розмірі 70-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1190 грн).
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