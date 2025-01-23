Який штраф за брудні номери в автомобілі: патрульні дали відповідь (фото)

У патрульній поліції Київщини пояснили, в яких випадках заборонено керування або експлуатацію автомобіля.

Керування автомобілем без номерного знаку, з закритим, брудним чи не освітленим номерним знаком: це ще не весь перелік порушень вимог законодавства стосовно номерів, за які штрафують громадян.

Про це попереджає патрульна поліція Київської області.

Днями у Броварах на вулиці Сергія Москаленка патрульна поліція виявила автомобіль Ford Edge, на якому не було номерних знаків.

Автомобіль Ford Edge без номерних знаків / Фото: Патрульна поліція Київської області / Facebook

А в середу, 22 січня, близько 11-ї години, на 31 км автодороги Київ–Чоп патрульні помітили вантажний транспортний засіб Daf XF 105, задній номерний знак якого був закритий стороннім предметом, через що не було можливо визначити символи на ньому.

У вантажівки Daf XF 105 задній номерний знак закритий стороннім предметом / Фото: Патрульна поліція Київської області / Facebook

"Тож в обох випадках ми зупинили ці транспортні засоби, провели профілактичну бесіду з керманичами та винесли постанови за ч. 1 ст. 121-3 (Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків) КУпАП", – йдеться у повідомленні.

У яких випадках заборонено керування або експлуатацію автомобіля:

без номерного знака;

з номерним знаком, що не належить цьому засобу або не відповідає встановленим зразкам або вимогам;

з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці;

з перевернутим чи неосвітленим номерним знаком;

зі закритим іншими предметами (зокрема, прозорими);

з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію;

із забрудненим номерним знаком, якщо така забрудненість не дає можливості чітко визначити символи або буквено-числову комбінацію номерного знака з відстані 20 метрів;

вчинення інших умисних дій, спрямованих на приховування номерного знака.

Порушення цих вимог тягне за собою штраф у розмірі 70-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1190 грн).

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