Який вигляд може мати Tesla Model 2: у Мережі створили рендери крихітного електрокара

Який вигляд може мати Tesla Model 2: у Мережі створили рендери крихітного електрокара

На думку дизайнерів, це буде хетчбек, схожий на Model 3.

У Мережі створили рендери з можливим виглядом майбутнього компактного електрокара Tesla Model 2.

Їх опублікували на сайті "Колёса".

Дизайнери уявили, що це буде хетчбек з передньою частиною, як у Model 3, та арочною лінією даху. Дверні ручки будуть врівень з корпусом, а задні ліхтарі встановлять під склом.

Наразі про автомобіль відомо небагато. За деякими даними, компанія може навіть не називати його Model 2. Альтернативною назвою є Model Q.

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Гендиректор Ілон Маск нібито хоче, щоб виробництво розпочалося у 2023 році, і електромобіль може навіть не мати керма та педалі. Очікується, що авто буде коштувати 25 000 доларів.

Таку низьку ціну можуть встановити завдяки акумуляторам нового покоління компанії та використанню спрощеного процесу їхнього виробництва. Це може зменшити витрати вдвічі.

Існує навіть чутка, що Tesla вже має прототип компактного електромобіля в Китаї. Підрозділ компанії в цій країні нібито відповідає за модель. Перше виробництво випробувальних автомобілів може початися в кінці 2021 року.

Колеса

Нагадаємо, що раніше у Мережі вже публікували рендери з можливим виглядом Model 2.

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