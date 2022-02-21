Який вживаний автомобіль можна придбати на ринку Литви до 2 тисяч доларів

Який вживаний автомобіль можна придбати на ринку Литви до 2 тисяч доларів

Варіантів багато, тож можна обрати потрібне авто.

Литовський авторинок досить популярний серед українських автобізнесменів. Та це не дивно, адже там можна без проблем придбати непогане авто за невеликі гроші.

ТСН.Авто підготував для вас добірку найкращих пропозицій до 2 тисяч доларів на автомобільному ринку Литви.

Volvo S40

Розпочнемо з досить бюджетного автомобіля – Volvo S40 2006 року. За автомобіль з пробігом у 180 тисяч кілометрів треба заплатити 1150 доларів (приблизно 32 300 грн). Під капотом у нього непоганий двигун – на 2 літри та звичайна механічна коробка передач. Комплектація досить непогана, але цей автомобіль не просто так такий дешевий. Обслуговувати Volvo досить недешево, тож це треба враховувати при купівлі.

Subaru Legacy

Далі автомобіль перевірений часом – Subaru Legacy 2000 року. Таке авто з пробігом у 270 тисяч кілометрів коштує 1350 доларів (приблизно 37 800 грн). Найголовніше тут – це комплектація. Автомобіль має потужний двигун – на 2.5 літра, автоматичну коробку передач та систему повного приводу. Також, всередині ви отримаєте шкіряний салон, підігрів сидінь та клімат-контроль.

Peugeot 207

Тепер ми перейдемо до компактного міського авто – Peugeot 207 2007 року. Цей невеличкий хетчбек з пробігом у 116 тисяч кілометрів коштує 1400 доларів (приблизно 39 200 грн). Він має невеличкий двигун – на 1.4 літра та надійну коробку передач. Габарити цього авто просто ідеальні для великого мегаполісу. Та перед купівлею обов’язково добре перевіряйте авто, адже Peugeot досить складний автомобіль у обслуговуванні.

Mazda 5

Якщо вам потрібен сімейний автомобіль, то вам добре підійде – Mazda 5 2009 року. Авто матиме пробіг у 200 тисяч кілометрів, двигун – на 2.3 літра та АКПП. За нього дилер попросить 1600 доларів (приблизно 44 800 грн). В цю машину можна без проблем вмістити всю сім’ю та ще залишиться багато місця для багажу.

Volkswagen Passat

Та куди без мегапопулярного – Volkswagen Passat 2006 року. Ці автомобілі розлітаються немов “гарячі пиріжки”. Тому в автосалонах не соромляться брати за них 2 тисячі доларів ( приблизно 56 000 грн). Тут все за стандартами – дизельний двигун – на 2 літри, механічна коробка передач та кузов універсал. Тож, більшість потреб це авто без проблем задовільнить.

Нагадаємо, яке вживане авто можна придбати на ринку Німеччини до 2 тисяч доларів.