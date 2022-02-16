Який вживаний автомобіль можна придбати на ринку Польщі до 2 тисяч доларів

Який вживаний автомобіль можна придбати на ринку Польщі до 2 тисяч доларів

На ринку Польщі ще можна обрати непогане авто.

Більшість автомобілістів знають, що на автомобільному ринку триває серйозна криза та не дивлячись на це, з-за кордону можна привезти непоганий автомобіль за невеликі гроші.

ТСН.Авто підібрав для вас добірку найкращих варіантів на авторинку Польщі у бюджеті до 2 тисяч доларів (приблизно 56 000 грн).

Seat Ibiza

Розпочнемо досить популярного авто на європейському ринку – Seat Ibiza 2005 року. За таке авто з пробігом 300 тисяч кілометрів, дилер просить 1250 доларів (приблизно 35 000 грн). Під капотом у нього економний двигун – на 1.4 літра та звичайна механічна коробка передач. Опцій не багато, але є все необхідне.

Opel Astra

Далі теж непоганий автомобіль – Opel Astra 2007 року з пробігом 140 тисяч кілометрів. За нього треба заплатити 1700 доларів (приблизно 47 600 грн). Автомобіль має дизельний двигун об’ємом 1.7 літра та механічна коробка передач. Це авто добре підійде для водіїв початківців та невеликої сім’ї.

BMW 3 series

Цей автомобіль добре знають в Україні – BMW 3 series 2000 року в кузові універсал. З пробігом у 190 тисяч кілометрів коштує він 1850 доларів (приблизно 51 800 грн). Автомобіль хоч і старенький але надійний і приємний. Він має дизельний двигун – на 1.9 літра та надійну “механіку”. В це авто можна вмістити багато речей та пасажирів.

KIA Ceed

Тепер ми дістались до невеличкого хетчбека – KIA Ceed 2008 року. Пробіг авто має 189 тисч кілометрів і коштує воно 1900 доларів (приблизно 53 200 грн). Двигун в цьому випадку дизельний та має об’єм у 2 літри. Коробка передач механічна, що значно здешевлює обслуговування авто. Салон невеликий, але для міста такої машини більш ніж достатньо.

Land Rover Freelander

І наостанок простий та непоганий позашляховик – Land Rover Freelander 2001 року, який пробіг європейськими дорогами вже 285 тисяч кілометрів. Таке авто з дизельним двигуном – на 2 літри та механічною коробкою передач коштує 2000 доларів (приблизно 56 000 грн). На такій машині ви без проблем зможете проїхатись справжнім бездоріжжям.

Тож, ви без проблем зможете обрати для себе непоганий варіант за нормальну ціну.

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