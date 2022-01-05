Який вживаний автомобіль можна придбати у Литві 2022 року

Автомобільна криза серйозно підняла ціни на вживані авто в Європі.

Більшу частину авторинку України займають автомобілі привезені з-за кордону. Та в наш час вже не все так просто, як було раніше. Автомобільна криза, нестача напівпровідників та чипів внесли свої зміни в автомобільний ринок – ціни зростають, а гарних авто все меншає.

Автомобільний блогер з Youtube-каналу IGOR IGOREVICH LIVE показав, які автомобілі можна придбати цього року у Литві.

Розпочнемо з сімейного автомобіля – Volvo V70. 2009 року авто коштуватиме 4 700 євро (приблизно 141 000 грн). Двигун дизельний на - 2.4 літра з АКПП. Пробіг чималий – 290 тисяч кілометрів. Тут ви отримаєте шкіряний салон, багато опцій та звичайно легендарну безпеку від шведів. Також, власникам великої сім’ї сподобається здоровенний багажник, в який без проблем залізе візок та ще багато речей.

Далі розглянемо популярний серед молоді автомобіль – BMW 5 серії 2006 року. За таку машину доведеться викласти 5 500 євро (приблизно 165 000 грн). На одометрі ви побачите цифру – 260 000 кілометрів. Під капотом буде звичайний, надійний двигун – 2.5 дизель, який працює з автоматичною коробкою передач. Хоч дизельні двигуни у баварців доволі надійні, але з таким пробігом вони потребують особливої уваги до паливної системи.

Ще один доступний німець – Audi A6 2011 року з турбованим дизельним двигуном на – 2.7 літра. Автомобіль з пробігом у 280 тисяч кілометрів коштує – 6 450 євро (приблизно 193 500 грн). Тут також непогана комплектація – шкіряний салон, давачі світла та дощу, ксенонові фари та непогана аудіо система. Та треба зауважити, що автомобіль має передній привод, за версію QUATTRO доведеться чимало доплатити.

Тепер у нас позашляховик від Mercedes-Benz – ML 280 CDI. Автомобіль 2006 року має 340 тисяч пробігу і коштує він – 6 750 євро (приблизно 202 500 грн). В рух його приводить дизельний двигун на – 3 літри та звичайна АКПП. Комплектація повна, все у дусі Mercedes. Та треба пам’ятати, що двигуни та АКПП цих автомобілів дуже “ніжні”, тому пере покупкою обов’язково треба перевірити компресію та паливний насос високого тиску. Якщо ви бачите, що автомобіль кидає синій дим, то це вже перший крок до ремонту.

І наостанок преміум - Mercedes-Benz S-class 320 CDI. Таке авто 2007 року вже пробігло європейськими дорогами 260 тисяч кілометрів. За таке авто доведеться викласти 7 тисяч євро (приблизно 210 000 грн). Звісно, за ці гроші ви отримуєте “багато машини”, в якій опцій більше навіть ніж у сучасних більш бюджетних авто, але треба пам’ятати, що все має властивість ламатися, тож, цілком ймовірно, що за свої гроші ви отримаєте доволі багато проблем. Двигун та АКПП таке саме, як і у ML 280 CDI, тому перевіряти перед купівлею треба дуже добре.

Ось ці автомобілі дуже популярні в нашій країні, як ви бачите, коштують вони далеко не дешево, до цього треба ще додати доставку та розмитнення. Тому розраховувати на ідеальне авто за малі гроші з-за кордону – не варто.

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